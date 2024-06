Come vivere bene la menopausa? Fare movimento regolarmente, puntare su una dieta equilibrata e usare specifici prodotti di skincare sono i modi non solo per vivere bene, ma anche per sentirsi più belle in menopausa. In questo periodo fatto di cambiamenti, soprattutto per la pelle, è importante riscoprire la cura di sé, adottando una serie di accortezze di cui parleremo a breve.

Come avere capelli più folti in menopausa? Seguere l'alimentazione giusta;

Adottare l'haircare adatta;

Assumere integratori per capelli. I mutamenti della menopausa non si riflettono solo sulla pelle, ma anche sui capelli che spesso possono apparire fragili, secchi e crespi. Non solo: durante questo periodo i capelli si assottigliano dando l'impressione di essere meno folti e possono anche cadere, perché la produzione della loro principale proteina strutturale (la cheratina) diminuisce. Per ovviare a questi cambiamenti fisiologici, infoltire i capelli e limitare la caduta, la prima cosa da fare è seguire una dieta ricca di nutrienti essenziali: bisogna dunque portare a tavola carne, pesce, legumi e latticini ricchi di proteine, assumere alimenti ricchi di Omega 3 come salmone, semi di lino e noci e non dimenticare semi di zucca, fagioli e tonno, ricchi di zinco e selenio. Attenzione anche all'haircare: oltre a scegliere shampoo e balsami adatti al proprio tipo di capelli, sarebbe bene ricordare di applicare una maschera una volta an settimana, massaggiare il cuoio capelluto e applicare prodotti nutrienti a base di olio di Argan, zinco e rame. Infine, previo consulto dal dermatologo, si possono assumere integratori per capelli a base di biotina, vitamina D e acido folico.

Come avere mani curate in menopausa? Idrata la pelle delle mani;

Cura le cuticole;

Usa un top coat rinforzante. Secchezza, fragilità, ingiallimento e crescita più lenta sono alcuni dei problemi che colpiscono le unghie in menopausa. Anche la pelle delle mani tende ad apparire più secca e disidratata, dunque la prima cosa da fare è sempre applicare una crema idratante, possibilmente sceglendo un prodotto altamente nutriente a base di Argan o burro di karitè. È essenziale anche curare le cuticole: in menopausa tendono a diventare rigide e secche. Per ammorbidirle usa un olio specifico, spingendole poi con delicatezza verso il basso. Ricordati di non tagliarle o potresti andare incontro a infezioni. Infine se le unghie sono particolarmente fragili e tendenti a rotture usa un top coat rinforzante o uno smalto trasparente per renderle forti e proteggerle.

Come ringiovanire in menopausa? Fare sport;

Ridurre lo stress;

Seguire una dieta equilibrata;

Bere molta acqua;

Fare massaggi. La menopausa è un momento di passaggio che può farci sentire più pesanti e può farci percepire di più il passare del tempo, ma con una serie di accortezze, in realtà, si può "ringiovanire". La cosa più importante è combattere la sedentarietà: fare sport, anche con attività leggere, aiuta a mantenere il tono della pelle e dei muscoli. Allo sport occorrerebbe anche affiancare una riduzione dello stress (facendo yoga o meditazione), per evitare di rendere più profonde le rughe d'espressione. Come abbiamo accennato, poi, è essenziale seguire una dieta equilibrata e bere molta acqua, due cose che aiutano a contrastare secchezza, disidratazione e opacità di pelle e capelli. Non bisogna poi dimenticare di fare dei massaggi sia al viso che al corpo per riattivare il microcircolo e stimolare la produzione di collagene.