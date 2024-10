Ci sono dei modi per sembrare più giovani? Esistono almeno 10 modi per sembrare più giovani, non esiste un unico metodo. Si va dalla skincare mirata a un uso sapiente del make up, passando per la scelta del colore e del taglio giusto per i capelli. Non vanno poi dimenticate tutte le azioni che, portate avanti in sinergia, aiutano a rallentare il processo di invecchiamento: un'alimentazione sana, le giuste ore di sonno, e l'attività fisica.

1. La skincare per sembrare più giovani Adeguata al tipo di pelle;

Adeguata all'età;

Comprendente i corretti principi attivi;

Correttamente stratificata. La cura della pelle è fondamentale per sembrare più giovani, perché aiuta a distendere e a ridurre le rughe e ad attenuare i segni della stanchezza. Chiaramente non esiste una ricetta uguale per tutte: nella scelta dei prodotti da applicare (dal detergente a siero e crema viso) occorre tenere conto del tipo di pelle e dell'età. Con il passare del tempo bisognerà puntare di più sull'idratazione e applicare principi attivi precisi (come la niacinamide o il retinolo). Inoltre, per pelli mature bisogna ricordare l'importanza di stratificare correttamente i prodotti usando i principi della skincare layering, sia al mattino che alla sera.

4. Armocromia e bellezza: i colori per apparire più giovani Dato che abbiamo accennato all'armocromia, vale la pena sottolineare che si tratta di un sistema finalizzato a individuare colori e sfumature che riescono ad adattarsi alla perfezione alle caratteristiche della pelle di ognuno di noi. È per questo che è un'opzione perfetta per sembrare più giovani: una volta individuata la stagione, le palette possono essere sfruttate per il guardaroba, ma anche per scegliere i colori giusti per il make up (come dicevamo prima), dello smalto e dei capelli. La stagione viene individuata grazie a un mix di analisi delle caratteristiche fisiche e di test del colore.

5. I tagli di capelli che ringiovaniscono Pixie cut;

Pixie cut rasato;

Bob corto;

Bob corto con frangia;

Bob corto spettinato;

Bob con riga laterale;

Mini Bob;

Bubble Bob;

Bob medio;

Mosso corto. Anche i capelli hanno un ruolo cruciale per farci sembrare più giovani. Bisogna subito precisare che per quanto riguarda il taglio, quelli che ringiovaniscono più tutto sono i medio corti, tra i quali c'è solo l'imbarazzo della scelta. Questi tagli mitigano gli inestetismi ed esaltano i tratti somatici, donando subito un'immagine più fresca e luminosa. Anche i colori fanno la differenza, ma in questo caso non esiste un colore perfetto per tutte: in linea generale si dovrebbe optare per tonalità chiare, perché danno luce all'incarnato e "accendono" il viso, ma la verità è che bisogna sempre tenere conto del proprio colore di partenza, della quantità di capelli bianchi, dell'età e della propria armocromia capelli. Per approfondire: Capelli: colori che ringiovaniscono

6. La protezione dai raggi UV Passiamo ora alle buone pratiche e ai comportamenti da mettere in atto ogni giorno, iniziando dall'importanza di proteggere la pelle del viso e del corpo dai danni dei raggi UV. Questa azione, spesso sottovalutata, rallenta l'invecchiamento cutaneo e aiuta a preservarsi da patologie potenzialmente molto gravi come il melanoma. Per sembrare più giovani quindi, nella propria beauty routine non può mancare una crema con protezione solare, da usare non solo nelle giornate di sole estive ma sempre, anche in inverno o se il cielo è nuvoloso perché anche se non si vedono i raggi UV ci sono lo stesso e possono fare molti danni.

7. La dieta anti invecchiamento La giovinezza passa prima di tutto dalla tavola. Per questo la prima regola per sembrare più giovani è quella di tenere fin da bambini un'alimentazione che sia il più possibile sana ed equilibrata. Quello che si introduce nel corpo, infatti, più di ogni altra cosa è responsabile della salute generale, che se preservata si traduce spesso anche in un'immagine più luminosa e che appare visibilmente più giovane. La dieta più indicata per rimanere sani e giovani dovrebbe essere ricca di frutta e verdura, proteine magre, grassi sani e cereali integrali. Dovrebbe invece essere ridotto al minimo il consumo di carni rosse, cibi lavorati o molto zuccherati e grassi saturi.

8. L'importanza dell'idratazione, dentro e fuori Mangiare bene è importante, bere tanta acqua e idratare la pelle lo è altrettanto. Quando non si beve abbastanza, infatti, la nostra pelle (soprattutto quella del viso) ne risente e lo rivela subito, perché diventa più secca e meno elastica. Ciò fa sì che i segni del tempo si accentuino. Inoltre, il colorito si fa immediatamente meno luminoso. Mantenere il giusto livello di idratazione, bevendo molta acqua è dunque essenziale. L'idratazione passa poi, come abbiamo accennato, anche dalla skincare: non dimentichiamo di applicare creme e sieri idratanti e di fare regolarmente delle maschere viso per un boost di benessere.

9. Il sonno di bellezza per restare giovani La qualità del sonno è fondamentale per avere un viso sano e riposato. La stanchezza prolungata, infatti, accentua borse e occhiaie sotto agli occhi, rende il colorito più spento e aumenta la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress. Dormire bene le ore necessarie serve al corpo per rigenerarsi e alle cellule della pelle per rinnovarsi, lasciando spazio a quelle nuove. Per riuscirci è quindi fondamentale dedicarsi ad attività rilassanti prima di andare a dormire che concilino il sonno, evitando l'uso di device elettronici le ore prima.