Come schiarire i capelli senza rovinarli?

Schiarire i capelli senza rovinarli è possibile grazie a prodotti come la spuma riflessante, la lozione a base di camomilla oppure il sushine oil. Per non rovinare la chioma, inoltre, è importante prendersene cura con prodotti specifici, sieri e bagni d'olio.

Se non siete sicure di sapere usare l'olio in modo corretto, vi consigliamo il consulto e il supporto di un parrucchiere di fiducia.

Il prodotto si applica dalle punte, salendo poi verso l'altro. I tempi di posa vengono effettuati in tre momenti. Si parte dalle punte dove far riposare il prodotto per circa 10 minuti, si passa poi a metà lunghezze per altri 10 minuti. Infine si termina con una posa di 3 minuti sulla base.

Come non rovinare i capelli con la decolorazione?

Usa shampoo e maschere nutrienti;

Limita l'uso di phon e piastre;

Scegli un siero senza risciacquo;

Usa un termoprotettore;

Fai un bagno d'olio.

Per non rovinare i capelli con la decolorazione prenditene cura con prodotti specifici, come shampoo e maschere nutrienti. Ti consentiranno di mantenerli idratati, lucenti e morbidi.

Limita l'utilizzo di phon e piastre, usandoli solo se strettamente necessario. Non dimenticare di usare un siero idratante e nutriente, a base di acido ialuronico.

Si tratta di un prodotto che permette di lisciare la cuticola, riducendo l'effetto crespo e restituendo morbidezza.

Non dimenticare il termoprotettore per proteggere la chioma dal calore e dai raggi UV. Per non rovinare i capelli fai anche un bagno d'olio, ottimo per nutrire e riparare in profondità.

Usa l'olio di argan, l'olio di avocado, l'olio di cocco e l'olio di ricino, applicando il prodotto sulle punte e sulle lunghezze.

Procedi ciocca per ciocca, ricordandoti di far scorrere l'olio sempre dall'alto verso il basso, usando un pettine a denti larghi. Infine raccogli la chioma in uno chignon e avvolgila in un asciugamano, lasciano in posa per un'ora prima del risciacquo.

