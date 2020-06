Tipi di barba: come scegliere lo stile di barba in base alla forma del viso

Nulla definisce il look come una barba ben curata. Ma con così tanti stili di barba disponibili, come fai a sapere qual è quello più adatto a te? Se stai cercando lo stile di barba perfetto per te, la prima cosa che devi osservare è la forma del tuo viso. Abbinare il tipo di barba alla forma del tuo viso è importante se vuoi trovare un look che nel complesso sia adatto a te e metta in risalto i tuoi lineamenti. Esistono quattro forme di viso principali e ognuna è adatta a determinati stili di barba. Di seguito troverai alcune idee per realizzare gli stili di barba più diffusi con regolatori e rifinitori di barba e le forme del viso più adatte a ciascuno di loro, per farti trovare il look giusto per te e iniziare la rasatura.

Pizzetto Il pizzetto è un look deciso e maschile che, se realizzato bene con il giusto regolatore di barba, definisce e scolpisce i lineamenti dei volti che tendono a essere più ampi piuttosto che stretti, come i visi rotondi e quadrati. Il pizzetto mette in risalto il mento e la zona della mascella, concentrando lo sguardo e dando l'illusione di un viso più equilibrato.



Adatto alla forma del viso tonda e squadrata. Photo Courtesy

Barba Trascurata Il look trascurato soddisfa qualsiasi esigenza in fatto di barba. È uno stile veloce, facile da realizzare con il regola barba e privo di rischi che risalta il tuo look senza aver bisogno di trasformarlo. È anche uno stile di barba adatto a qualsiasi forma di viso. Dai volti a forma di diamante o rettangolari fino a quelli ovali, tutte le forme di viso sono perfette per una barba trascurata ben tenuta. Lo stile della barba trascurata è adatto per risaltare i volti rotondi, come i visi oblunghi, poiché non aggiunge ulteriore larghezza ai lati del volto.



Adatto a tutte le forme de viso. Photo Courtesy

Baffi I baffi sono uno stile chiaramente deciso, che indica fiducia in se stessi a prescindere dalla forma del viso. Poiché i baffi si trovano al centro del volto, la forma attorno a essi non influenza più di tanto il look complessivo. Tuttavia, questo stile di barba classico che si può realizzare in casa con un regolatore e rifinitore di barba, tende a essere particolarmente adatto per i visi ovali poiché si tratta di volti più lunghi a livello della fronte e del mento. Infatti, i look che riempiono le guance e la zona dei baffi sono ideali per questo tipo di volti. Adatto alla forma del viso allungata e ovale. Photo Courtesy

Barba sottogola Come tutti i migliori classici, la barba sottogola è uno dei tipici stili di barba che torna sempre alla ribalta nel corso del tempo. Ed ora è tornato in voga con una versione moderna ed elegante. Poiché si tratta di un look che tende ad addolcire gli angoli del viso, si adatta bene ai volti rettangolari, ovali e rotondi. Per realizzarlo basta avere il giusto regolatore di barba. Adatto alla forma del viso tonda, ovale e allungata. Photo Courtesy

Adesso che hai trovato l'ispirazione per realizzare stili di barba eccezionali e che disponi di tutte le informazioni per capire se un determinato look sia adatto a te, sei pronto per creare il tuo nuovo stile. In alternativa, dai un'occhiata ai nostri strumenti dove troverai tutto il necessario per realizzare il tuo stile di barba.