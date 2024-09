Come scegliere il primer per pelli mature?

Primer per pelli mature: a cosa serve? Il primer è uno step importante nell'applicazione del trucco, e per questo è fondamentale che rispecchi non solo il tipo di pelle, ma anche l'avanzare del tempo. Il miglior primer per pelli mature tiene conto delle piccole imperfezioni, delle rughe, dei pori dilatati e anche delle possibili macchie cutanee, creando uno strato uniforme per applicare il trucco che, al tempo stesso, protegge e nutre la pelle.

Cosa rende un primer adatto alle pelli mature? Idratazione della pelle . Il primer funge da strato "di mezzo" tra la pelle e il trucco, e pertanto dovrebbe prendersi cura delle pelle matura, la quale tende solitamente ad essere più secca e fragile. Un buon primer per pelli mature uniforma l'incarnato e idrata, in maniera che, alla rimozione del trucco, gli agenti struccanti non secchino eccessivamente la pelle.

Il primer perfetto per le pelli mature lo si nota quando si applica il make-up, poiché non si deposita all'interno delle linee sottili, andando così a creare uno strato poco omogeneo su cui stendere il trucco. Un make-up applicato senza primer a una pelle matura, infatti, tenderà a insinuarsi nelle pieghe, andando ad alterare il risultato complessivo. Detto questo, è fondamentale che il primer per pelli mature tenga in considerazione anche le esigenze specifiche della pelle, siano esse dovute alle alterazioni ormonali provocate dalla menopausa o dalle caratteristiche specifiche della pelle. Pelli secche, pelli miste e pelli grasse hanno esigenze diverse, e un primer di qualità aiuta a contrastare i problemi che ne derivano. Il primer per pelli secche, ad esempio, impedisce che la pelle si secchi ulteriormente con l'applicazione del trucco, mentre quello per pelli grasse aiuta a evitare l'effetto "oleoso" su fronte e mento. Per approfondire: Pelle matura sottile: come rinforzarla?

Quali benefici assicurano i migliori primer? Un primer viso è solitamente un prodotto trasparente o semitrasparente che va steso sul volto prima del trucco. La sua texture e gli ingredienti che contiene permettono di uniformare l'incarnato, in base agli ingredienti, dipendentemente dal tipo di pelle. L'obiettivo di un buon primer, dunque, è quello di creare una tavolozza impeccabile sopra la quale sarà più facile stendere il trucco. Non solo: per definizione, il primer è anche perfetto per prolungare il più possibile la tenuta del trucco stesso. Si tratta dunque di un passaggio fondamentale per tutte le donne che vogliono mantenere intatto il loro trucco per tutta la giornata, con minimi ritocchi e senza dover intervenire eccessivamente. Tra gli elementi fondamentali del primer, è importante valutare la texture e la colorazione. La maggior parte dei primer sono trasparenti, ma potresti notare che alcuni hanno nuance delicate, come aranciate, verdi o rosa. Questi colori, apparentemente molto in contrasto con la pelle, una volta spalmati andranno a uniformare l'incarnato, specialmente quello affetto da certi tipi di discromie. Il primer rosato o aranciato, per esempio, conferisce luminosità e uniformità all'incarnato, mentre quello verde tende a nascondere le piccole, grandi discromie della pelle, sia quelle dovute al sole che quelle provocate dal tempo che passa.

Quando si mette il primer? Subito dopo la skincare routine, o dopo la crema idratante, prima dell'applicazione del trucco.

Sebbene alcuni prodotti siano polivalenti, sul mercato è possibile trovare primer pensati per il viso e le pelli mature, per le labbra (e una migliore applicazione del rossetto) e naturalmente i primer occhi, ideali per stendere omogeneamente gli ombretti. Sebbene non sia uno step indispensabile, una volta individuato il primer giusto per la propria pelle matura, l'applicazione diventerà un must. La lunga tenuta, l'uniformità nell'applicazione di fondotinta, rossetto e ombretto, anche nelle calde giornate estive permetterà a chiunque applichi quotidianamente il trucco di risparmiare molto tempo. Per approfondire: Armocromia anti rughe: consigli anti invecchiamento

Come scegliere il giusto primer per pelli mature? In linea generale, i primer pensati per pelli mature hanno una consistenza più cremosa e densa, e assicurano una discreta idratazione della pelle. Sono inoltre ideali per andare a coprire le rughe sottili e, una volta applicati, il risultato sarà immediatamente visibile: pelle liscia e omogenea, oltre che più luminosa. Gli esperti consigliano di verificare che nella lista di ingredienti dei primer per pelli mature siano presenti ingredienti come peptidi, acido ialuronico e glicerina.