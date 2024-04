Segni dell’invecchiamento sul viso: come ritardarli È una cosa assolutamente naturale: a partire dai venticinque anni d'età iniziano a comparire i primi segni dell'invecchiamento sul viso. Certo, la loro comparsa ha tempi diversi per ognuna di noi, ma quello che si innesca è un processo fisiologico e per nulla anomalo, che coinvolge tutti gli strati della pelle e che è legato sia a cause endogene che esogene. Le prime a comparire sono le linee sottili, piccole rughette che iniziano a segnare il nostro volto. In seguito tocca alle rughe vere e proprie, solchi più o meno profondi, accompagnate da una perdita di elasticità e di volume della pelle. Tutto normale, dunque, ma non pensate che questa sia una scusa per lasciarsi andare: i fattori che provocano l'invecchiamento della pelle infatti sono numerosi. Alcuni sono fisiologici e non si possono evitare, ma si possono rallentare, mentre altri si possono contrastare e prevenire per tenere la situazione sotto controllo. Ve ne parleremo dettagliatamente, ma prima vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza e benessere.

Invecchiamento sul viso: le fasi Come abbiamo già accennato l'invecchiamento cutaneo è un fenomeno che colpisce tutti, anche se la comparsa dei segni d'invecchiamento sul viso può seguire tempistiche diverse da persona a persona. Volendo però suddividere in fasi quella che è l'insorgenza dei segni del tempo sul nostro volto, potremmo basarci su ricerche scientifiche come Introduction to skin aging, che forniscono una panoramica più o meno affidabile: Fase numero 1 - Dai 25 anni ai 35 anni : la produzione di collagene inizia a ridursi e la pelle inizia a perdere tono e si assottiglia. Compaiono le prime piccole rughe, segni sottili che si presentano nella zona esterna dell'occhio o sulle guance ;

: la produzione di collagene inizia a ridursi e la pelle inizia a perdere tono e si assottiglia. Compaiono le prime piccole rughe, segni sottili che si presentano nella ; Fase numero 2 - Dai 35 ai 40 anni : la pelle del viso inizia a mostrare le prime rughe, non solo intorno agli occhi, ma anche sulla fronte . In questa fase compaiono anche le pieghe nasolabiali , rughe profonde situate fra naso e bocca e collegate direttamente al rilassamento cutaneo e alla perdita di volume ed elasticità della pelle;

: la pelle del viso inizia a mostrare le prime rughe, non solo intorno agli occhi, ma anche . In questa fase compaiono anche le , rughe profonde situate fra naso e bocca e collegate direttamente al rilassamento cutaneo e alla perdita di volume ed elasticità della pelle; Fase numero 3 - Dai 40 ai 50 anni : superati i quarant'anni rallenta in maniera decisa anche il turnover cellulare e i segni dell'invecchiamento si accentuano. Possono comparire rughe glabellari (fra naso e sopracciglia) e rughe che interessano le labbra ( perilabiali e labiogene ). La pelle appare maggiormente rilassata;

: superati i quarant'anni rallenta in maniera decisa anche il turnover cellulare e i segni dell'invecchiamento si accentuano. Possono comparire (fra naso e sopracciglia) e rughe che interessano le labbra ( ). La pelle appare maggiormente rilassata; F ase numero 4 - Dai 50 anni in su : dai 50 anni in su compaiono rughe marcate, fra cui quelle gravitazionali che sono determinate dall'effetto che la forza di gravità esercita sulle strutture corporee. Inoltre si verificano fenomeni di iperpigmentazione che portano alla comparsa di macchie dell'età. Conoscere le fasi della comparsa di questi segni d'invecchiamento aiuta a prevenirli, a patto però che si tenga conto anche dei motivi che le fanno insorgere. Per approfondire: Pelle in menopausa: come aumentare la produzione di collagene

Segni dell’invecchiamento sul viso: le cause endogene Sì, perché i segni dell'invecchiamento sul viso, come già accennato, compaiono per una serie di cause sia endogene che esogene. Quelle endogene sono cause che non possiamo evitare o modificare. L'avanzare dell'età biologica infatti causa dei cambiamenti nel nostro corpo, che includono: Riduzione delle funzioni cellulari : con il passare del tempo le nostre cellule perdono diverse abilità. I loro mitocondri (organelli cellulari responsabili della produzione di energia) diventano meno efficienti, rallentando il loro metabolismo e impedendone il ricambio. Inoltre, invecchiando, le cellule perdono la capacità di riparare i danni del loro DNA;

: con il passare del tempo le nostre cellule perdono diverse abilità. I loro mitocondri (organelli cellulari responsabili della produzione di energia) diventano meno efficienti, rallentando il loro metabolismo e impedendone il ricambio. Inoltre, invecchiando, le cellule perdono la capacità di riparare i danni del loro DNA; Rallentamento della circolazione sanguigna : il nostro flusso sanguigno rallenta, cosa che porta a uno scarso apporto di ossigeno e sostanze nutrienti sulla superficie della pelle, provoca una perdita di tono e causa un colorito spento;

: il nostro flusso sanguigno rallenta, cosa che porta a uno scarso apporto di ossigeno e sostanze nutrienti sulla superficie della pelle, provoca una perdita di tono e causa un colorito spento; Riduzione del tessuto adiposo sottocutaneo : invecchiando, il nostro organismo comincia a perdere parte del suo tessuto adiposo sottocutaneo, che fornisce sostegno e pienezza alla pelle;

: invecchiando, il nostro organismo comincia a perdere parte del suo tessuto adiposo sottocutaneo, che fornisce sostegno e pienezza alla pelle; Perdita di tessuto muscolare: a diminuire è anche la massa muscolare, che influenza indirettamente il volume della pelle. I fattori endogeni sono generalmente legati a una predisposizione genetica. Una pelle sensibile, ad esempio, sarà incline a mostrare segni dell'invecchiamento in modo precoce, a causa della secchezza cutanea.

Ritardare i segni dell’invecchiamento sul viso: proteggersi dall'interno Abbiamo visto quali sono le cause dell'insorgenza dei segni del tempo sul viso, quindi adesso andiamo al sodo: come possiamo rimediare? Come facciamo a rallentare il processo? Intanto cominciando a lavorare dall'interno, curando per prima cosa l'alimentazione: anche se la genetica non sempre gioca a nostro favore possiamo limitare i danni facendo una dieta anti age che includa il consumo di proteine, grassi sani e soprattutto di frutta e verdura, ricche di acqua, vitamine, sali minerali e antiossidanti. Occorre anche idratarsi, perché bere molta acqua ovvia al fatto che, con il passare del tempo, il nostro corpo perde molti liquidi. Non sottovalutiamo neanche l'importanza degli integratori: assumere quelli di collagene è sicuramente un'ottima idea, ma non dimentichiamo anche quelli di vitamine (A, C, D, E, B3). Un'altra spinta che può arrivare dall'interno? La motivazione a fare sport e a dedicarsi ad attività rilassanti che contrastino lo stress. Tutto ciò che rende la nostra vita più sana, equilibrata e regolare ci permetterà di rallentare la comparsa di rughe: provare per credere.