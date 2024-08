Come ringiovanire il viso dopo i 40 anni?

Si può ringiovanire il viso? Ringiovanire il viso è possibile, anche se non esistono bacchette magiche o miracoli: bisogna essere costanti nella skincare, sapere quali sono i prodotti adatti a noi e, ovviamente, rivolgersi a un medico esperto per ricevere dei consigli su eventuali trattamenti. Dopo i 40 anni, inoltre, occorre anche osservare il nostro volto giorno dopo giorno per tenere sotto controllo i suoi cambiamenti.

Come svecchiare il viso? Pulire il viso in modo adeguato ogni giorno;

Fare una corretta skincare mattutina;

Fare una corretta skincare notturna;

Esaltare il viso con il make up giusto;

Esaltare il viso con i colori giusti. Una cura costante e regolare rappresenta l'unico modo per riuscire a rallentare o a ridurre i segni dell'invecchiamento: si deve sempre partire da una corretta detersione del viso, che conti su prodotti delicati. A seguire, non si deve mai dimenticare la skincare (che deve essere diversa in base al momento della giornata). Dopo la pulizia si applica il tonico, il siero e la crema idratante: tutti prodotti che devono essere adeguati ai nostri bisogni, alle nostre esigenze e anche alla nostra età. Per svecchiare la pelle, skincare a parte, è anche necessario studiare il giusto set di make-up. Optare per il contouring per ridurre le rughe è una mossa saggia: consente infatti di giocare con luci e ombre, rendendo meno visibili solchi, pieghe e increspature. Al tempo stesso, però, occorre conoscere i toni che meglio esaltano il proprio viso: per questo ci corre in aiuto l'armocromia contro le rughe. Si possono ottenere dei veri e propri effetti anti-age, individuando la nostra stagione e usando la gamma di colori che le si addice.

Come ringiovanire il viso senza punture? Ossigenoterapia;

Radiofrequenza;

Trattamenti laser;

Trattamenti con ultrasuoni. Se invece vogliamo fare un passo in più, potremmo provare a considerare dei trattamenti molto utili per rallentare l'invecchiamento cutaneo. Va precisato che anche se si tratta di procedure senza aghi e senza bisturi, tutti questi trattamenti vanno fatti solo dietro consulto di un medico estetico o di un professionista qualificato. Il più semplice è l'ossigenoterapia, che prevede l'erogazione di una miscela gassosa composta soprattutto da ossigeno sulla pelle, allo scopo di rivitalizzarla. Delicatissima anche la radiofrequenza, che prevede invece l'uso di onde elettromagnetiche emesse sulla pelle grazie a un manipolo che viene massaggiato delicatamente sulla pelle e aiuta ad aumentare la produzione di collagene. I trattamenti laser prevedono invece l'uso di una luce monocromatica coerente, ad alta luminosità e unidirezionale: facendo interagire la luce con la pelle si possono ridurre le macchie, ma anche minimizzare le prime linee sottili. Infine, il trattamento con ultrasuoni a scopo estetico sottopone la pelle a un massaggio profondo, che non risulta però invasivo in alcun modo. Si ottiene una stimolazione e un miglioramento della circolazione linfatica e sanguigna.

Quali sono i trattamenti anti-age senza bisturi? Esistono invece trattamenti senza bisturi che però contano sull'utilizzo di aghi, come biostimolazione, biorivitalizzazione e fili intradermici, considerati comunque minimamente invasivi. In generale, il consiglio resta quello di parlare con un medico qualificato e di considerare attentamente tutte le opzioni prima di prendere qualsiasi decisione. Per approfondire: Quali sono i trattamenti estetici più richiesti dalle over 40?