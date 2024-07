Come rinfrescare la pelle dopo il sole?

Cosa fare alla pelle dopo il sole? Rinfrescare, idratare, nutrire e lenire: sono queste le attenzioni che dovremmo riservare alla pelle dopo il sole. Dopo essere stata esposta ai Raggi UV, infatti, la nostra pelle ha bisogno di tornare ai suoi livelli regolari di umidità e anche di ricevere delle coccole che calmino eventuali rossori e bruciori.

Come si rinfresca la pelle? Rimuovendo salsedine e cloro;

Facendo una doccia tiepida non appena si arriva a casa;

Applicando prodotti di skincare ad hoc. Per rinfrescare la pelle – soprattutto quella del viso – puoi usare delle salviette umidificate senza profumo e alcol per eliminare la salsedine e il cloro già quando ti trovi in spiaggia o in piscina. Una volta a casa fai una doccia tiepida e applica prodotti di skincare adatti per l'estate. Con l'aumento delle temperature è importante nutrire a fondo la pelle, reintegrando i liquidi persi grazie a spray, creme e oli a base di ingredienti idratanti come la glicerina, l'acido ialuronico e i peptidi. Anche se sei tentata non applicare ghiaccio sulla pelle, rischieresti di provocare uno shock termico, ottenendo l'effetto contrario.

Cosa applicare dopo aver preso il sole? Doposole;

Crema corpo o viso lenitiva ed emolliente;

Gel rinfrescanti a base di ingredienti naturali. Per idratare la pelle dopo l'abbronzatura punta su un doposole corpo e su un doposole viso specifico. Questi prodotti infatti sono l'ideale per ripristinare la barriera cutanea che proteggere la pelle dall'azione degli agenti esterni. Oltre al doposole puoi applicare prodotti nutrienti e che garantiscono un'idratazione profonda come creme corpo o viso lenitive, ma anche gel rinfrescanti con ingredienti naturali. Sono dunque degli alleati preziosi per contrastare al meglio la secchezza cutanea e per mantenere idratati i tessuti. La loro azione infatti permette di idratare e calmare la pelle subito dopo l'esposizione al sole grazie a ingredienti che ripristinano l'equilibrio idrolipidico, prevenendo la desquamazione e assicurando uno splendido colorito. Per approfondire: Doposole: perché usarlo e come sceglierlo

Come sfiammare la pelle dopo il sole? Usare dei detergenti delicati;

Usare una crema lenitiva;

Usare un gel all'aloe rinfrescante;

Non utilizzare prodotti a base di alcol;

Non strofinare la pelle. Per sfiammare la pelle dopo una giornata al sole punta su prodotti relipidanti e lenitivi, partendo dal detergente. Detergi il viso e il corpo con un detergente delicato, meglio se arricchito con niacinamide per dare immediato sollievo alla pelle e ripristinare il naturale film idrolipidico. Dopo la doccia applica una crema lenitiva, ideale per donare sollievo alla pelle arrossata e riequilibrare il microbioma cutaneo. Nelle zone in cui l'epidermide è più rossa puoi optare per un gel rinfrescante all'aloe, ottimo per ripristinare la struttura lipidica della tua pelle. In ogni caso ricordati di non strofinare la pelle e di non usare prodotti a base di alcol che potrebbero aumentare l'irritazione.

Cosa si può usare al posto del doposole? Creme idratanti;

Maschera viso idratante;

Latte detergente lenitivo; Le creme idratanti rappresentano un ottimo sostituto se non hai il doposole, in particolare se contengono ingredienti che favoriscono la rigenerazione della pelle. Scegli prodotti a base di acido ialuronico, glicerina, ceramidi o niacinamide, utili per idratare la pelle e riparare la barriera cutanea. In alternativa puoi optare per una maschera viso idratante o un latte detergente. L'importante è fare attenzione alla lista degli ingredienti. L'acido ialuronico, ad esempio, è un potente umettante e garantisce un'intensa idratazione, alleviando rossore e secchezza. La vitamina B3 (niacinamide) riduce l'infiammazione e migliora l'elasticità della pelle. La glicerina aiuta a trattenere l'umidità, favorendo il processo di guarigione della pelle che è stata esposta al sole. In ultimo, un piccolo consiglio: se avete una crema solare dell'anno scorso che non presenta alterazioni e che comprende ingredienti lenitivi nella formulazione, potete anche sfruttare quella.

Come togliere il rossore del sole dal viso? Lava il viso con un detergente delicato;

Tampona con un panno;

Risciacqua con acqua fredda;

Applica gel all'aloe vera. Per eliminare velocemente il rossore dal viso dopo aver preso il sole lava la pelle con un detergente delicato, poi tampona con un panno. Infine risciacqua con abbondante acqua fredda. Infine applica su tutta l'area un gel all'aloe vera rinfrescante, cercando di non manipolare troppo l'epidermide per non aumentare il rossore.