Come rinfrescare i capelli senza lavarli?

Rinfrescare i capelli senza lavarli è in effetti possibile usando uno shampoo secco , vaporizzando sulla chioma dell'acqua marina in spray o utilizzando dell' acqua micellare . Va però precisato che pulire la chioma è essenziale per diverse ragioni e che di conseguenza i gesti dare una rinfrescata ai capelli sono da intendersi come rimedi temporanei e d'emergenza.

Come pulire i capelli se non si possono lavare?

Utilizzare uno shampoo secco;

Applicare del borotalco (o del bicarbonato o dell'amido di mais) sulle radici;

Vaporizzare sulla chioma dell'acqua marina in spray;

Passare sui capelli un dischetto di cotone imbevuto di acqua micellare.

Quando non è possibile lavare i capelli con acqua e shampoo come si fa solitamente, è comunque possibile pulirli grazie a dei grandi alleati di bellezza per la chioma, facilmente utilizzabili e semplici da reperire. Per esempio utilizzando uno shampoo secco, un prodotto ottimo per rinfrescare i capelli e per assorbire il sebo e gli oli depositati sulla cute. Si usa vaporizzandone una piccola quantità a testa in giù, e massaggiandolo con le dita sulla cute.

Anche il borotalco è un valido aiuto che risponde al problema su come rinfrescare i capelli se non si possono lavare. Un prodotto che, oltre ad assorbire il sebo in eccesso, garantisce anche un buon profumo a tutta la capigliatura. In alternativa si possono usare anche il bicarbonato o l'amido di mais, applicandoli sulla radice e spazzolandoli verso le lunghezze.

L'acqua marina in spray è utile come alleato per rinfrescare i capelli, spruzzandola sulla chioma e asciugandola subito dopo con un phon. Infine, potete anche applicare qualche goccia di acqua micellare su un dischetto di cotone, picchiettandolo sull'attaccatura dei capelli e asciugando le radici con il phon, donando ai capelli un aspetto immediatamente più pulito, leggero e fresco.

