Tutti i consigli per rinforzare le unghie a 60 anni Le unghie a 60 anni subiscono cambiamenti importanti per questo è essenziale prendersene cura nel modo giusto, rinforzandole con trattamenti ad hoc e seguendo consigli fondamentali per renderle splendide.

Come cambiano le unghie con l'età? Le unghie, proprio come i capelli, vanno incontro, con il tempo, ad un processo d'invecchiamento. Parliamo infatti di strutture che sono ricche di proteine cheratiniche e che cambiano aspetto con il passare degli anni sia per via del processo naturale d'invecchiamento che per l'azione di fattori esterni. Col passare del tempo dunque la crescita delle unghie rallenta, passando da tre millimetri a due millimetri al mese. Diventano più fragili e sottili, dunque maggiormente propense a spezzarsi. Appaiono opache e ruvide, con linee verticali sulla superficie.

Di cosa hanno bisogno le unghie a 60 anni? Le unghie a 60 anni dunque hanno bisogno di cure particolari per prevenire sfaldamenti e fragilità. Il primo passo da compiere è quello di rinforzarle con sostanze nutritive, prendendosene cura in modo regolare e con grande attenzione. Cerca inoltre di analizzare quotidianamente le tue unghie per intercettare la presenza di eventuali segni di anomalie come sfaldamenti o righe. Per approfondire: Rimedi per Rinforzare le Unghie Fragili

Come fortificare le unghie giorno dopo giorno Per fortificare le unghie è importante prendersene cura giorno dopo giorno con alcuni gesti essenziali per il benessere delle mani. Tenere le unghie non troppo lunghe

Limarle regolarmente

Proteggerle se si usano prodotti chimici

Proteggerle dai danni atmosferici Per prima cosa ricordati di tenere le unghie non troppo lunghe, in questo modo eviterai traumi o sfaldamenti che potrebbero metterne e a rischio la struttura. Evita di tagliarle con le forbicine o il tagliaunghie, limandole regolarmente per mantenere la lunghezza giusta. Durante le pulizie oppure se lavori con sostanze tossiche, indossa sempre dei guanti. In questo modo potrai proteggere sia le unghie che le mani dall'azione negativa dei prodotti chimici. Fai attenzione pure al vento e al sole: spesso non ce ne accorgiamo, ma gli agenti atmosferici agiscono sulle unghie, danneggiandole. Per approfondire: Come proteggere e prenderci cura delle unghie

La manicure perfetta per rinforzare le unghie a 60 anni A 60 anni la manicure perfetta è quella che punta sulla semplicità. Scegli un bagno tiepido alle mani con acqua arricchita con oli essenziali, poi lima con delicatezza le unghie, spingi indietro le cuticole e completa con un massaggio realizzato con una crema idratante e nutriente. Per quanto riguarda l'abbellimento e la nail art, sarebbe meglio optare per uno smalto normale ma se vogliamo qualcosa di più duraturo possiamo optare per uno smalto semipermanente o per un semipermanente rinforzato, evitando il fai da te e rivolgendoci ad onicotecniche specializzate che possano consigliarci. In generale (anche se sarà sempre l'onicotecnica a saperci dire di più) sarebbe meglio evitare il gel, perché pur non essendo pericoloso potrebbe rovinare più facilmente le unghie più agée, che come abbiamo visto sono di base più fragili. Lo stesso vale per la ricostruzione e per eventuali allungamenti o modifiche della forma: a 60 anni è meglio non stressare l'unghia e rispettare la sua struttura e la sua forma naturale.