Come rimpolpare il viso senza interventi chirurgici Avere a lungo una pelle tonica, fresca e vitale è il sogno di molte. Un sogno che però si scontra con quelli che sono i segni del tempo: con il passare degli anni, in modo del tutto naturale, la pelle perde il suo volume e inizia a cedere. Cosa fare dunque quando il processo d'invecchiamento cutaneo si innesca e sembra che il nostro volto perda il suo aspetto morbido e giovanile? La buona notizia è che ci sono diverse soluzioni che non richiedono il ricorso al bisturi o in generale alla chirurgia estetica. Infatti, grazie agli avanzamenti nella tecnologia e nelle tecniche cosmetiche, è possibile rimpolpare il viso in modo naturale e il risultato è più sorprendente di quanto si possa immaginare. Prima di scoprire tutto sull'argomento, però, ti ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornati su tutte le novità.

Invecchiamento cutaneo: perché la pelle del viso perde tono? Come abbiamo detto, con il passare degli anni la pelle del viso perde tonicità. La causa principale è l'invecchiamento cutaneo, un processo fisiologico che in alcune persone avviene in modo più rapido e in altre meno, ma che nel complesso è inevitabile. Il rilassamento cutaneo è dovuto principalmente al fatto che, con l'invecchiamento, la pelle perde progressivamente quantità significative di: Collagene , una proteina importantissima che conferisce un aspetto turgido e sodo al volto . Già a partire dai 25 anni inizia a diminuire, contribuendo alla lassità cutanea;

, una proteina importantissima che . Già a partire dai 25 anni inizia a diminuire, contribuendo alla lassità cutanea; Elastina , altra proteina essenziale che, come indica il nome stesso, dona elasticità alla pelle ;

, altra proteina essenziale che, come indica il nome stesso, ; Tessuto adiposo, che si trova negli strati cutanei profondi del viso. La sua perdita, inevitabilmente, contribuisce a svuotare l'ovale e a renderlo quindi otticamente meno pieno. Cosa fare, dunque, dato che l'invecchiamento cutaneo è un processo inevitabile? Semplice: non rassegnarsi, perché se da una parte è naturale e progressivo, dall'altra parte è contrastabile. Il rilassamento cutaneo e la perdita di volume, per esempio, sono rallentabili: basta solo sapere come procedere.

I metodi non invasivi per rimpolpare il viso Ridare al nostro volto un aspetto pieno e luminoso senza dover passare attraverso dolorosi trattamenti chirurgici o lunghi periodi di recupero è possibile grazie a un mix di buone pratiche, strategie ottiche e procedure estetiche, che prevede: Skincare;

Ginnastica facciale;

Contouring;

Armocromia;

Trattamenti estetici non invasivi. In generale, l'invito è anche quello di consultare un dermatologo o un medico estetico per ricevere dei consigli più mirati e per farvi indirizzare verso tutte le soluzioni che fanno maggiormente al caso vostro. Per approfondire: Ringiovanimento viso: come ringiovanire il viso senza bisturi

Come rimpolpare il viso con la skincare Una viso in forma è prima di tutto un viso ben idratato. A rendere meno tonica la pelle, infatti, è anche una scarsa idratazione, da contrastare occupandosene con i prodotti giusti, partendo dalla fase della detersione, che anche se spesso sottovalutata è la più importante. Non esiste un prodotto che vada bene per tutti, il segreto è imparare ad ascoltare la propria pelle e capire di cosa ha bisogno. Si è trovata la giusta formula quando dopo essersi lavate il viso la pelle non tira e non è lucida ma rimanda una sensazione di comfort. Come detto poi, i principali responsabili dello svuotamento del viso, oltre all'idratazione, sono il collagene e l'elastina che progressivamente se ne vanno. Per questo una skincare routine antiage non può prescindere da prodotti a base di questi due ingredienti, da usare con costanza, mattina e sera. I più indicati per rimpolpare il viso sono i sieri, perché grazie al tipo di formulazione hanno maggiore capacità di agire, stimolando l'idratazione profonda e la produzione di collagene ed elastina. Sono adatti a tutti i tipo di pelle e possono essere usati ad ogni età, anche da giovanissime. Per mantenere una pelle sana e tonica, infatti, una buona idea è prevenire, senza aspettare che il tempo e la poca cura facciano danni non sempre recuperabili. Un altro ingredienti imprescindibili per una skincare routine che miri a rimpolpare il viso è l'acido ialuronico. Si tratta di un elemento naturalmente presente nel nostro organismo e in particolare nella pelle (dove se ne trova circa il 50% del totale), e svolge un'importante azione idratante e levigante. Preziosissimi anche i peptidi, piccole catene di amminoacidi che stimolano la produzione di collagene ed elastina. Per approfondire: Come combattere i segni del tempo con il Collagen banking

Come rimpolpare il viso con la ginnastica facciale Credere che la ginnastica sia efficace solo per il corpo è un errore, visto che in realtà può fare grandi cose anche per il viso. Per sollevare e definire gli zigomi e dare al volto un aspetto in generale più tonico e pieno si può eseguire un esercizio semplicissimo che prevede poche e veloci mosse. Posizionare gli indici nella zona degli zigomi.

Spingerli verso l'alto sollevando la pelle e tornare alla posizione iniziale.

Ripetere per due minuti. Ottimo anche l'esercizio del palloncino. Mettere una mano davanti alla bocca, gonfiare le guance e trattenere il respiro per venti secondi.

Rilassarsi facendo uscire l'aria.

Ripetere per 10 volte e poi rifarlo alternando le guance. Per approfondire: Ginnastica facciale per le guance cadenti: funziona?

Trucchi di make up: il contouring per liftare il viso Andiamo ora a quella che è una strategia temporanea ma molto utile per rimpolpare, almeno otticamente, il viso: il contouring. Si tratta di una tecnica di make up che, manipolando luci e ombre, ridefinisce le forme del nostro viso. Per il contouring si ricorre all'uso di prodotti specifici come illuminanti, bronzer, fondotinta e concealer. Questi prodotti vanno applicati in punti appositi e vanno sfumati con pennelli e strumenti che garantiscano l'effetto naturale. Applicandoli sugli zigomi o sulle guance si può ottenere un effetto lifting davvero notevole e si possono persino nascondere le rughe (almeno quelle più sottili). Per approfondire: Contouring per ridurre le rughe

Armocromia e bellezza: i colori per apparire più giovani Similmente al contouring, anche l'armocromia può aiutare a far apparire il nostro viso più tonico e luminoso, anche se solo transitoriamente. Questa disciplina, infatti, suddivide le persone in quattro grandi gruppi che prendono il nome delle stagioni (Estate, Inverno, Primavera e Autunno) e individua colori e sfumature che riescono ad adattarsi alla perfezione alle caratteristiche della pelle di ognuna di noi. Non appena si individua la propria stagione, se si vuole rimpolpare il proprio viso si può ricorrere all'armocromia per il make up, che aiuta a volumizzare le aree più cadenti o flaccide e a dare risalto ai nostri punti di forza. Per approfondire: Armocromia test: come scoprire stagione e sottotono