Ogni giorno, infatti, nascono nuove cellule negli strati inferiori della cute. Cellule che risalgono in superficie e che vengono eliminate naturalmente. Un processo che, con l'avanzare dell'età, tende a rallentare, portando come conseguenza la formazione di rughe e di linee sottili, la perdita di luminosità e di tonicità cutanea e un colorito grigiastro della pelle stessa.

Ma non è solo l'età a interferire con la naturale rigenerazione della pelle. Altri fattori che possono interferire e rallentare questo processo fisiologico, infatti, sono anche la presenza di squilibri alimentari , come la mancanza di principi nutritivi essenziali (solitamente vitamine e sali minerali ) o l'eccessivo consumo di determinati alimenti, l'eccessiva esposizione al sole e la conseguente fotosensibilizzazione, il perpetrarsi di cattive abitudini come il bere alcol e il fumo. Oltre poi ai radicali liberi e alla costante esposizione all'inquinamento e agli agenti esterni dannosi.

Come aumentare la rigenerazione della pelle?

Dormire almeno 7/8 ore a notte;

Trattamenti professionali che favoriscano la produzione di collagene;

Corretta alimentazione;

Attività fisica.

Tra i vari aiuti che si possono provare per rigenerare la pelle, il più semplice è senza dubbio il porre una maggior attenzione alla propria dieta, optando per un'alimentazione utile a prevenire l'invecchiamento. Per esempio aumentando il consumo di alimenti ricchi di vitamina C, contenuti nella frutta e nella verdura e che agisce nella stimolazione e nella produzione di collagene. O della vitamina A che svolge un ruolo chiave nella formazione e nel mantenimento del tessuto epiteliale.

Anche l'attività fisica è un buon alleato per rigenerare la pelle del viso e del corpo in generale. Ma solo a patto che la si esegua in modo moderato, aiutando la cute a mantenersi giovane. Stessa cosa vale anche per le ore di sonno: un tempo di 7-8 ore per notte è quello che ci vuole per permettere alla pelle di rigenerarsi e di rinnovarsi. Oltre a fare bene in generale alla salute psicofisica del corpo.

Infine, per rigenerare la pelle del viso in modo mirato ed efficace, è possibile anche sottoporsi a dei trattamenti ad hoc, come il micro-needling, il peeling o il laser, utili a stimolare la produzione di collagene nel derma e favorire la rigenerazione cellulare.

