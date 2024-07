Come rigenerare i capelli?

Cos'è la rigenerazione dei capelli? La rigenerazione è un processo che serve per restituire alla chioma forza, volume, lucentezza e spessore. Non è uguale per tutte, perché il modo di rigenerare i capelli cambia in base a quelli che sono i danni o di quello che è lo status generale della capigliatura. Esistono dunque diversi modi e diversi trattamenti per rispondere a tutte le esigenze.

Cosa fare per rigenerare i capelli? Lavare bene i capelli;

Esfoliare il cuoio capelluto;

Fare un detox regolare;

Proteggerli durante l'asciugatura;

Fare dei trattamenti alla cheratina. Per rigenerare i capelli parti dal lavaggio. Sia prima che durante lo shampoo effettua un massaggio utilizzando i polpastrelli: esegui dei movimenti circolari e solleva le radici con delicatezza. Questo consentirà di detergere al meglio il cuoio capelluto, stimolando la circolazione sanguigna e favorendo la corretta crescita dei capelli. Per applicare lo shampoo segui la regola del tre, utilizzando il prodotto in tre zone specifiche: basette, nuca e corona. Ricordati di emulsionare sempre lo shampoo con l'acqua, iniziando il massaggio dalle radici per arrivare poi alle punte. Anche l'esfoliazione è importantissima. Lo scrub del cuoio capelluto infatti permette di rimuovere le cellule morte e di pulire in profondità, aumentando l'afflusso del sangue verso i follicoli piliferi e favorendo in questo modo una crescita dei capelli rapida. Durante l'asciugatura proteggi sempre la tua chioma applicando uno specifico protettore in crema o spray. Questo prodotto andrebbe applicato ogni volta che si utilizza il phon, dopo aver tamponato con delicatezza i capelli. Infine i trattamenti alla cheratina rappresentano un toccasana per il benessere della chioma. La cheratina è una proteina che si trova naturalmente nelle unghie, nei capelli e nella pelle. Applicandola con regolarità otterrai una capigliatura più folta ed elastica, contrastando rotture, doppie punte ed effetto crespo.

Come ridare vita ai capelli? Usare la giusta quantità di shampoo;

Usare prodotti con acido ialuronico;

Usare sieri per capelli;

Usare prodotti bond repair. Per curare al meglio i capelli è essenziale usare la giusta quantità di shampoo durante il lavaggio. La quantità varia in base alla tipologia di chioma, anche se resta fondamentale non eccedere mai. Secondo i dermatologi dell'Indian Journal of Dermatology andrebbe usato un cucchiaino di prodotto se i capelli sono corti e vengono lavati regolarmente, e due quarti del prodotto se i capelli sono lunghi. Quali prodotti scegliere? Quelli a base di acido ialuronico sono l'ideale per ridare vita ai capelli. Questo prezioso ingrediente infatti idrata e nutre il fusto, riempiendo le cuticole dello stelo capillare e ricompattandole. Proprio per questo è l'ideale per chi ha capelli secchi e sfibrati. Per un'azione ancora più mirata opta per prodotti bond repair. Si tratta di maschere, sieri, shampoo e balsamo che agiscono sui legami disolfuro, svolgendo un'azione rigenerante proprio là dove il capello ha subito un danno.

Come togliere l'effetto paglia ai capelli? Avere uno stile di vita sano;

Optare per una buona haircare routine;

Correggere le cattive abitudini. Per combattere l'effetto paglia dei capelli prova a cambiare il tuo stile di vita, partendo da un regime alimentare equilibrato. Consuma proteine magre, come manzo, tacchino e pollo, e alimenti ricchi di vitamina A come latte, uova e fegato. Porta a tavola cereali integrali, legumi, funghi, pesce e vegetali a foglia verde, ricchi di vitamina B, ma anche agrumi, peperoni, pomodori e spinaci per fare il pieno di vitamina C. Non dimenticarti di bere tanta acqua, idratando l'organismo e di ridurre lo stress. Adotta dei comportamenti che ti consentano di prenderti cura nel modo giusto della tua chioma. Non tenere i capelli troppo legati ed evita di spazzolarli eccessivamente. Scegli una hair care adatta per i tuoi capelli, puntando su uno shampoo a base di sostanze idratanti, cheratina e acido ialuronico per ridurre i danni e migliorare l'elasticità. Non dimenticare uno shampoo con oli naturali, come l'olio di Argan o l'olio di cocco. E una volta a settimana applica una maschera con burri vegetali come il burro di cacao o il burro di karité ricchi di acidi grassi essenziali perfetti per proteggere la chioma e aumentare la lucentezza. Per approfondire: Cosa fare per capelli che sembrano paglia?

Come rigenerare i capelli bruciati? Per migliorare l'aspetto dei capelli bruciati cerca di nutrire al massimo la chioma. Punta su impacchi, olii nutritivi e maschere da effettuare anche due volte a settimana e scegliendo prodotti con ingredienti naturali. Scegli shampoo e balsamo specifici, studiati appositamente per i capelli secchi, rovinati e sfibrati. Prima e dopo il lavaggio applica un siero intensivo a base di proteine, in grado di rigenerare sia la fibra capillare che la cheratina danneggiata.