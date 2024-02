Ridurre le rughe del contorno occhi: è possibile? Se ve lo state chiedendo la risposta è sì, è possibile ridurre le rughe del contorno occhi, con prodotti facilmente acquistabili e trattamenti alla portata di tutti. Una delle lotte più "accanite" contro l'età che avanza è quella verso le rughe, ma ci sono varie ragioni che possono accentuarle anche in persone più giovani. Le rughe del contorno occhi sono quelle che, insieme alle rughe sulla fronte e del contorno bocca, cerchiamo di combattere più frequentemente. E nuovi prodotti e trattamenti, come le creme "effetto botox" e i dispositivi con microcorrenti, ci permettono di farlo con maggiore rapidità ed efficacia rispetto al passato. Prima di vedere come ridurre le rughe del contorno occhi, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornati su tutte le novità.

Come si formano le rughe sotto gli occhi? La pelle sotto gli occhi è più sottile rispetto al resto del viso e più suscettibile a fattori esterni che possono aumentare i segni dell'invecchiamento. Quando il collagene e l'elastina iniziano a diminuire a partire dai 20 anni, si iniziamo a formare linee e rughe che saranno più visibili entro i 30 anni. Possiamo andare incontro alle rughe dinamiche, che si formano dalla contrazione muscolare sotto la superficie della pelle, o rughe statiche, che sono il risultato del naturale processo di invecchiamento e di fattori ambientali come l'esposizione al sole che esacerbano le rughe.

Come ridurre le rughe del contorno occhi velocemente? Usa prodotti al retinolo

Esfoliazione

Siero all'acido ialuronico

Microneedling

Creme botox like

Dispositivi con microcorrenti Uno dei primi modi per diminuire le rughe del contorno occhi velocemente (parliamo di un minimo di 3-4 settimane) è l'utilizzo del retinolo. Il retinolo è un derivato della vitamina A ed è uno degli ingredienti antietà più popolari. Funziona per ridurre le linee sottili e le rughe stimolando la produzione di collagene, qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno per una pelle dall'aspetto carnoso. L'esfoliazione delle cellule morte, durante la nostra skin care, è davvero essenziale. Proprio come qualsiasi altra parte del corpo, le cellule morte della pelle superficiale possono accumularsi sotto gli occhi, impedendo ai prodotti di assorbirsi completamente e di colpire quell'area. I sieri con acido ialuronico aiutano ad idratare la pelle, e farlo intorno agli occhi la rimpolpa in modo che le rughe siano meno pronunciate. Il microneedling, invece, è una procedura che stimola la produzione di collagene e ringiovanisce la pelle. Il dispositivo fa sì che migliaia di minuscoli aghi entrino e escano dalla pelle per migliorare la struttura della pelle e levigandola. Il microneedling viene solitamente eseguito in studio sotto la supervisione di un dermatologo. Uno degli ultimi ritrovati della cosmesi sono le creme botox like, ovvero che agiscono come un filler (seppure in modo temporaneo) distendendo la pelle nei punti in cui si creano le rughe. Infine, uno dei metodi più innovativi sono i dispositivi con microcorrenti per appianare le rughe, che, attraverso scosse elettriche, agiscono in maniera istantanea contro le nostre rughe. Per approfondire: Retinolo: quanto ci mette a fare effetto?

Creme botox like: cosa sono? Ne avete mai sentito parlare? Queste creme sono forse le più adatte e l'ultimo ritrovato per combattere le rughe del contorno occhi. Le creme "botox like" simulano l'azione del botox. In pratica sono cosmetici che promettono di minimizzare la rughe, distendendo letteralmente i lineamenti del viso. Com'è possibile? Agiscono riducendo in loco la contrazione muscolare. Ovviamente come ogni altro prodotto, ha bisogno di una costante applicazione, poiché la sua azione è temporanea e reversibile, ma certamente uno dei metodi più efficaci in commercio per la lotta ai segni dell'invecchiamento.

Dispositivi con microcorrenti per appianare le rughe Vengono considerati come degli "allenatori" della pelle, perché attraverso le scosse la tengono tonica e distesa: parliamo dei dispositivi con microcorrenti per appianare le rughe. Se non ne avete mai sentito parlare sappiate che si trovano facilmente in commercio, e sono semplici da usare anche a casa. Ma come funzionano? Questi skin beauty device, ovvero apparecchiature per la bellezza della pelle, sfruttano la microcorrente e funzionano con lo stesso principio della radiofrequenza. In parole più semplici, queste micro correnti tonificano i tessuti sollevando la pelle, e aumentano la produzione di collagene. I risultati sono visibili sin dai primi trattamenti (della durata di circa dieci minuti al giorno).

Come scegliere la migliore crema contro rughe degli occhi Azione idratante

Azione illuminante

Azione anti-fatica

Azione anti-rughe Per scegliere una crema che agisca al meglio contro le rughe del contorno occhi, dobbiamo controllare le principali azioni e benefici del prodotto che stiamo acquistando. L'azione idratante è essenziale in ogni crema del viso, quindi è il primo punto, ma da sola non combatte le rughe. L'azione illuminante riduce la visibilità dei segni dell'invecchiamento, poiché contiene Vitamina C che restituisce luminosità allo sguardo. L'azione anti-fatica decongestiona l'area sotto gli occhi e rimuove eventuali gonfiori e borse; infine, ovviamente, la crema deve avere un'azione anti-rughe, che gioverà non solo al contorno occhi ma a tutto il viso.