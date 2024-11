Proprio per questo sono fondamentali per mantenere l'equilibrio della pelle. Se aumentano di misura, diventando troppo visibili, possono però risultare antiestetici.

I pori sono delle aperture naturali che si trovano sulla pelle e hanno il compito di rilasciare il sebo per nutrire e idratare la superficie dell'epidermide, proteggendola dall'azione degli agenti esterni, come microbi, freddo, sole o vento.

Questo fenomeno inoltre può essere legato ad un ispessimento dei peli, ma anche all'utilizzo di prodotto per il trucco occludenti. Infine fra le cause dei pori dilatati ci sono predisposizioni genetiche e una eccessiva esposizione ai raggi UV.

Cosa fare per restringere i pori dilatati?

Usa un detergente delicato;

Scegli un tonico astringente;

Esfolia la pelle;

Idrata in profondità;

Cura l'alimentazione;

Usa la crema solare.

Per restringere i pori dilatati ricordati di tenere la pelle pulita usando un detergente delicato. Lava il viso mattina e sera, rimuovendo le impurità e le cellule morte. Oltre al detergente utilizza anche un tonico astringente per restringere i pori temporaneamente, meglio se con acido salicilico.

Applica con regolarità la protezione solare e utilizza creme idratanti non comedogeniche, perfette per mantenere la pelle sana ed elastica. Infine cura l'alimentazione, portando a tavola alimenti ricchi di vitamine e minerali, come la vitamina A, C ed E.

Evita invece i cibi zuccherati o troppo grassi che provocano un aumento nella produzione di sebo. Senza dimenticare mai di consumare almeno due litri d'acqua al giorno.

