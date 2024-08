Sapere come rendere elegante la pedicure dà modo di poter mostrare i propri piedi senza ansie e timori di giudizi: duroni eliminati, unghie perfette , smalto di tendenza sono solo alcuni degli elementi da prendere in considerazione. Unghie sane e pelle liscia sono un must per quanto riguarda la salute dei piedi : per potersene prendere cura è fondamentale mettere in pratica alcuni consigli che vi forniremo nel dettaglio in seguito, così da poter sfoggiare un look perfetto soprattutto in estate indossando scarpe aperte e sandali.

Rimuovi lo smalto residuo

Parti con un pediluvio

Leviga calli e ispessimenti

Tratta unghie e cuticole

Idrata e massaggia

Applica uno smalto in una tonalità adatta alla propria palette armocromatica

Se vuoi eseguire una perfetta pedicure elegante, dovrai partire rimuovendo lo smalto residuo per poi iniziare a fare un pediluvio. Dopo il pediluvio tratta la pelle per idratarla e rimuovi calli e ispessimenti. Il consiglio in più? Segui tutti gli step che abbiamo già inserito e spiegato per eseguire correttamente la tua pedicure.

Sono diversi i passaggi di cui ci si dovrà occupare per rendere una pedicure elegante. Il primo step riguarda una classica pedicure: si parte con un pediluvio, acqua tiepida e qualche goccia di olio essenziale, per rilassare e ammorbidire. Poi con pietra pomice e strumenti ad hoc si va a lavorare su ispessimenti, calli e duroni.

Terminato ciò si passa alla cura delle cuticole e delle unghie: non devono essere mantenute eccessivamente lunghe e soprattutto vanno trattate adeguatamente per evitare che si incarnino. Scegliere una forma giusta con la propria silhouette del piede darà una marcia in più. A questo punto ci si deve coccolare idratando il piede: crema o olio specifici sono l'ideale, magari preferendo una soluzione drenante perfetta per rinfrescare e sgonfiare i piedi in estate.

L'ultimo tocco è quello dello smalto: non solo seguire l'armocromia individuando la palette di colori giusti ma cercare di prediligere uno smalto semipermanente così da mantenere il look impeccabile e senza sbeccature più a lungo. Ma il segreto per una pedicure elegante è strettamente collegato a colori e smalti: non esagerare con tonalità eccessivamente vivaci e soprattutto non è il caso di applicare Swarovski, brillantini o stickers. Preferisci sfumature in linea con la tua palette cromatica e quando puoi, scegli nuances eleganti e di classe.