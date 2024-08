Come rendere elegante la manicure?

Per fare una manicure elegante bisogna tenere in considerazione diversi elementi distintivi delle nostre unghie e delle nostre mani: forma, età e stato di salute possono davvero fare la differenza. Inoltre, è bene avere anche un'idea di quali sono i colori di smalto che possono esaltarci di più.

Qual è la manicure giusta?

Quella che tiene conto delle esigenze delle unghie;

Quella che si adatta all'età;

Quella che si adatta al nostro stile di vita.

Partiamo subito col dire che non esiste davvero una soluzione perfetta per tutte. Per fare una manicure elegante e giusta per noi, come abbiamo accennato, dobbiamo tenere in conto diversi fattori. Per esempio, la manicure per unghie fragili sarà molto diversa rispetto a quella di chi ha unghie sane.

Occorre poi tenere conto dell'età: mani e unghie che invecchiano necessiteranno di attenzioni diverse e, per esempio, potrebbero richiedere una ricostruzione per risolvere qualche piccolo problema di sfaldamento o per coprire eventuali macchie.

Infine, la manicure giusta (e più elegante) è quella che si adatta al nostro stile di vita: se non siamo delle sportive o non abbiamo hobby manuali possiamo optare per unghie più lunghe, appuntite ed estrose, mentre se tendiamo a usare molto le mani avrà più senso fare una semplice manicure con gel o con un semipermanente.

