Come rassodare la pelle del collo cadente

Prendersi cura della pelle del collo cadente Parlando di cura della pelle, spesso l'attenzione si concentra quasi esclusivamente sul viso. Creme, trattamenti e prodotti sono pensati per rendere il nostro volto più giovane, mantenere l'ovale, ridurre o ritardare la comparsa delle rughe e per migliorare il tono. Tendiamo però a dimenticare o a trascurare la pelle del collo, che con il passare degli anni perde elasticità e assume un aspetto cadente. Il collo merita la dovuta attenzione e una routine specifica per mantenerne l'aspetto. Nei prossimi paragrafi andremo a vedere insieme come fare per rassodare la pelle del collo cadente. Vi consiglieremo degli esercizi, una skincare adeguata e parleremo anche dei trattamenti estetici. Prima di scendere nel dettaglio, però, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di benessere e bellezza.

Pelle del collo cadente: le cause Prima di iniziare a vedere come trattare la pelle del collo, è utile comprendere le cause che portano al rilassamento e alla perdita di tono di quest'area. Eccole di seguito: Invecchiamento cutaneo;

Ridotta produzione di collagene;

Stress;

Inquinamento;

Alimentazione scorretta;

Esposizione ai raggi UV ;

; Fumo e alcol. Naturalmente, l'incedere dell'età è una delle cause per cui il collo perde la sua elasticità: più passano gli anni, più derma ed epidermide diventano fragili. In più, anche lo strato adiposo sottostante può lentamente svanire. Date queste modifiche ai tre stati della pelle, il tessuto si assottiglia a livello superficiale, il volume diminuisce e il collo diventa cadente. Anche la ridotta produzione di collagene è una delle cause di questa condizione. In questa zona ne viene già prodotto poco, ma dopo i 35-40 il nostro corpo inizia a produrne sempre meno. Giocano a sfavore di quest'area del corpo anche l'inquinamento, una dieta non bilanciata, l'esposizione ai raggi UV, le variazioni di peso corporeo, lo stress, il fumo e l'alcol. La buona notizia è che con un po' di sana prevenzione e con una routine di bellezza e cura adeguata, insieme a esercizi mirati, si può intervenire per ridurre gli effetti dell'età e ritardare il progressivo invecchiamento della pelle del collo. Per approfondire: Pelle del collo sottile: cause e rimedi

Skincare per la pelle del collo cadente Una skincare pensata per la pelle del collo diventa di fondamentale importanza per mantenere il suo aspetto e la sua elasticità nel tempo, ritardando così gli effetti dell'età. Vediamo insieme alcuni consigli utili da tenere a mente per rassodare la pelle del collo cadente: Pulizia della pelle : come dicevamo, la cute in questa zona è delicata e sottile, dunque più vulnerabile. Una pulizia regolare contribuisce a mantenerla in salute e a garantire un migliore aspetto. Scegliete dei prodotti specifici, delle creme detergenti non aggressive per la pulizia del collo. Ripetete l'operazione al mattino e alla sera, in modo tale da poter rimuovere gli oli e le impurità che si accumulano.

: come dicevamo, la cute in questa zona è delicata e sottile, dunque più vulnerabile. Una pulizia regolare contribuisce a mantenerla in salute e a garantire un migliore aspetto. Scegliete dei prodotti specifici, delle creme detergenti non aggressive per la pulizia del collo. Ripetete l'operazione al mattino e alla sera, in modo tale da poter rimuovere gli oli e le impurità che si accumulano. Idratazione : dopo la pulizia potete procedere con l'applicazione di una crema idratante. Questo tipo di prodotto è utile a nutrire la pelle e a mantenere la zona morbida.

: dopo la pulizia potete procedere con l'applicazione di una crema idratante. Questo tipo di prodotto è utile a nutrire la pelle e a mantenere la zona morbida. Esfoliazione regolare : così come per il viso, anche la pelle del collo tende ad accumulare cellule morte e impurità. Una volta a settimana potrete esfoliare la pelle in modo da stimolare il rinnovamento cellulare e per rimuovere i residui presenti.

: così come per il viso, anche la pelle del collo tende ad accumulare cellule morte e impurità. Una volta a settimana potrete esfoliare la pelle in modo da stimolare il rinnovamento cellulare e per rimuovere i residui presenti. Protezione solare: i raggi UV sono estremamente dannosi per la pelle delicata. Per questo motivo il collo merita particolare attenzione. Applicate una crema solare ad ampio spettro, con SPF 30 o superiore, al mattino prima di uscire di casa anche se la giornata è nuvolosa. Questo prodotto crea uno strato che protegge la pelle del collo e contribuisce a limitare i danni del sole. Per approfondire: Come prendersi cura della pelle del collo

Esercizi per rassodare la pelle del collo cadente Oltre alla skincare ci sono degli esercizi mirati, ideali per contribuire a rassodare la pelle del collo cadente. Se volete migliorare il tono e l'elasticità di questa zona, ritagliatevi un po' di tempo per scoprire insieme quali sono e come eseguirli: Esercizio delle vocali : questo esercizio è per il riscaldamento, per cui da eseguire all'inizio della sessione. Pronunciate le vocali esagerando i movimenti della bocca. Prolungate la pronuncia per qualche secondo. Sentirete così i muscoli del collo muoversi e una leggera pressione. Ripete per 8-10 volte prima di passare ai successivi.

Esercizio del collo avanti e indietro : sedetevi comode e rilassate le spalle. Abbassate la testa portando il mento in direzione del petto. Sentirete una leggera tensione nella parte posteriore del collo. Mantenete per circa 10 secondi. Alzate la testa fino a riportarla in posizione normale e procedere nella direzione inversa, portando il mento verso l'alto. Ora la tensione sarà sulla parte frontale del collo. Attendete 10 secondi prima di riportare la testa in posizione normale. Potrete ripetere questo esercizio per 10 volte.

Esercizio di rotazione del collo: sempre da sedute e con la schiena dritta, come per l'esercizio precedente, potrete girare lentamente la testa verso sinistra. Arrivate con il mento idealmente vicino alla spalla e mantenete la posizione per 10 secondi. Ripetete la stessa operazione verso destra e ripetete questo esercizio per 12-14 volte alternando i lati.