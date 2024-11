Come si possono proteggere i capelli in inverno? Le temperature più basse sono nemiche di pelle e capelli. Per proteggere i capelli dal freddo si possono utilizzare trattamenti più idratanti e ricchi che aiutino a mantenere elasticità e tonicità al fusto, indossare cappelli che possano aiutare a schermare e ovviamente farsi aiutare da trattamenti ad hoc come maschere protettive. Come sempre, l'alimentazione ha il suo peso e può influire molto sul benessere, la luminosità e la forza delle lunghezze.

Come trattare i capelli in inverno? Mantenere idratata la chioma;

Usare trattamenti ricchi e nutrienti;

Avere cura di usare termoprotettore e limitare lo styling;

Mangiare in modo equilibrato. Per proteggere i capelli in inverno possiamo mettere in atto diversi metodi. Il primo elemento da prendere in considerazione è combattere la secchezza, nutrendoli attraverso trattamenti idratanti. Meglio optare per shampoo e balsami idratanti, preferibilmente senza solfati, che rispettino il naturale equilibrio del cuoio capelluto. L'uso regolare di una maschera ricostituente, almeno una volta a settimana, può ridare vitalità alla chioma, fornendo le sostanze nutritive necessarie. Va poi fatta attenzione all'asciugatura, avendo cura di utilizzare un buon termoprotettore, non esagerare con alte temperature e mantenere sempre la distanza indicata sul dispositivo. Sappiamo quanto la piastre e il ferro siano ormai parte della hair routine ma evitare di stressare meccanicamente con styling a caldo è imprescindibile. Non trascurare il cuoio capelluto: la secchezza non riguarda solo le punte, basti pensare che è più frequente la comparsa di secchezza, prurito o forfora. Effettuare scrub e soprattutto massaggi al cuoio capelluto aiuta a favorire la crescita dei capelli avendo cura di non alterare l'equilibrio dato dal sebo.

Cosa fa il freddo ai capelli? Influenza la salute e l'aspetto della chioma;

Le lunghezze seccano perdendo idratazione;

Si spezzano più facilmente;

Risultano opachi e crespi. Il freddo può essere la causa di diversi effetti negativi sui capelli. Le basse temperature tendono a seccare l'aria, causando una perdita di idratazione e rendendo i capelli più fragili e inclini a spezzarsi. I risultati più evidenti sono opacità, comparsa di doppie punte e una maggiore tendenza al crespo, soprattutto per chi ha capelli ricci. In inverno, i cambiamenti improvvisi di temperatura, come passare dall'aria fredda esterna al calore degli ambienti chiusi, sono causa di stress. Gli sbalzi termici contribuiscono a indebolire la struttura, aumentandone la porosità e rendendolo meno resistente agli agenti esterni. Per proteggerli è importante mantenere una routine di cura che includa prodotti idratanti e nutrienti. L'uso di cappelli o fasce aiuta, ma è meglio scegliere materiali foderati in seta o raso per evitare l'attrito responsabile dell'effetto crespo.

Cosa succede se esci con i capelli bagnati in inverno? Uscire con i capelli bagnati in inverno ha diversi effetti negativi, sia per la salute che per la condizione dei capelli. Il freddo può causare un abbassamento della temperatura corporea, aumentando il rischio di raffreddore o influenza, soprattutto se i capelli sono molto bagnati e l'esposizione al freddo è prolungata. L'acqua presente può gelare a temperature molto basse, rendendoli più fragili e suscettibili a rotture. Per i capelli stessi, porta a problemi di secchezza e crespo. Per approfondire: Asciugare i capelli all'aria o con il phon?

Come asciugare i capelli in inverno? Tampona i capelli e non strofinarli;

Scegli un buon asciugacapelli e utilizzalo a una distanza di 15-20 centimetri;

Usa sempre un termoprotettore. Nonostante si parli di come le alte temperature danneggino i capelli con il calore e venga richiesto un termorpotettore, asciugare i capelli in inverno è importantissimo per evitare di incorrere in malanni e raffreddamenti. Inizia tamponando delicatamente i capelli con un asciugamano in microfibra, che assorbe meglio l'umidità rispetto ai normali asciugamani di cotone e riduce l'effetto crespo. Evita di strofinare i capelli, poiché può causare rotture e doppie punte. L'asciugacapelli va scelto di buona qualità, utilizzato ad una distanza adeguata e provando a non utilizzare il flusso d'aria più calda. Mantenere almeno 15-20 centimetri di distanza è essenziale. È utile suddividere la chioma in sezioni, asciugando prima le radici e poi le lunghezze, terminando con un getto di aria fredda per fissare la piega e rendere i capelli più lucenti. Per approfondire: Come proteggere i capelli durante l'asciugatura?