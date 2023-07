Come proteggere i capelli in estate

I capelli (e il cuoio capelluto) sono maggiormente esposti durante l'estate ai danni causati dal sole che è in grado di provocare effetti negativi sia sulle lunghezze sino alle punte, ma anche sui bulbi nella parte più profonda del follicolo. Si parla di effetti in profondità e in superficie, ed è bene conoscere le azioni che aiutano a prevenire il manifestarsi di tali disagi.

Danni del sole sui capelli

I bulbi perdono di forza

I capelli si indeboliscono fino a cadere.

Il sole inaridisce la fibra capillare

I capelli diventano secchi

Aumenta il crespo

Capelli spezzati sulla spazzola

Come abbiamo detto i danni da esposizione solare, senza corretta protezione e riparo, su capelli e cuoio capelluto possono essere di tipo profondo o in superficie. Nel primo caso, i bulbi svolgono un ruolo determinante per la crescita e lo sviluppo del capello. Quando vengono esposti a massicce radiazioni solari, finiscono per perdere di forza, indebolendosi e sfibrandosi fino a cadere. Ciò che si verifica per la pelle scottata che si squama, avviene per i capelli a lungo esposti ai raggi UV.

Per quanto riguarda il fusto, cioè la parte esterna del capello, il danno può essere ancora più evidente: senza protezione, i raggi del sole inaridiscono la fibra capillare e, nel tempo, si assiste ad una progressiva perdita della forza. Le squame di rivestimento del fusto si sollevano, causando secchezza ed aridità. Per questo, i capelli appariranno subito secchi e crespi.

L'aumento delle temperature, inoltre, genera un fisiologico aumento della sudorazione che contribuisce alla variazione del pH del cuoio capelluto che tende così ad irritarsi, e ad infiammare i follicoli piliferi, preludio di una successiva caduta autunnale dei capelli più copiosa.