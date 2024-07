Come prolungare l’effetto del filler viso? Mantenere costanti le buone abitudini di idratazione della pelle e skincare;

Ridurre (o evitare) alcol e fumo;

Scegliere prodotti ad azione idratante, emolliente e antirughe ricchi di acido ialuronico, collagene, vitamine C, vitamine A e vitamine E;

Condurre un'alimentazione sana e bilanciata;

Usare sempre la protezione solare;

Non attendere troppo tra una seduta e l'altra;

Valutare con il dermatologo la possibile assunzione di integratori alimentari e fare check-up frequenti. Quando parliamo di filler viso, facciamo riferimento ai filler a base di acido ialuronico, tra i trattamenti estetici più biocompatibili attualmente sul mercato. Prolungarne l'effetto non significa tuttavia che l'applicazione non debba essere rifatta dopo un certo periodo di tempo per mantenere una pelle liscia e rimpolpata.

Perché il filler viso non mi dura come alle altre persone? Stai usando prodotti privi di ingredienti antietà;

Stai idratando poco la tua pelle (anche bevendo acqua);

La sottoponi ogni giorno a stress fisici ed emotivi;

Hai un metabolismo più veloce rispetto alle altre persone e l'acido ialuronico si assorbe più in fretta;

Età avanzata, menopausa e riduzione fisiologica della produzione di collagene da parte del corpo;

Lo specialista sta usando un tipo di filler viso all'acido ialuronico particolare, e che forse non è adatto alla tua pelle. Per comprendere a fondo le implicazioni dei filler viso a base di acido ialuronico è fondamentale rivolgersi non solo a un professionista qualificato in chirurgia plastica, ma anche al proprio dermatologo di fiducia (nel caso non fossero la stessa persona). Per esempio, il medico potrebbe richiedere informazioni sulla posologia e l'assunzione di certi tipi di farmaci. Pur non essendo richiesti esami del sangue, bisogna informare il professionista su possibili allergie agli anestetici, pregressi episodi di herpes ed esperienze con altri trattamenti filler. I medici raccomandano anche di non assumere aspirina (acido acetilsalicilico) nella settimana prima dell'operazione, poiché si tratta di un principio attivo che fluidifica il sangue e favorisce ematomi o sanguinamenti. Per approfondire: Filler riassorbibili: cosa sono, come agiscono, quanto dura l'effetto

Esistono altri modi per far durare di più il filler? La durata del filler viso è un cruccio di molte donne. Qualcuna potrebbe anche essere tentata da soluzioni semipermanenti e molto invasive a base di siliconi o metacrilati. I problemi dietro queste opzioni sono molteplici: un maggiore livello di reazioni allergiche e, come spiegato nel paper scientifico "Management of complications of injectable silicone", criticità come granulomi, infezioni, occlusioni vascolari e altri effetti collaterali che possono apparire anche anni dopo l'applicazione. Inoltre, se il trattamento è eseguito male, l'effetto risulterà molto sgradevole e dovrà essere rimosso chirurgicamente, poiché il silicone non si assorbe da solo, come avviene con l'acido ialuronico. Prima di una simile scelta, discuti tutte le possibili conseguenze con uno o più medici specializzati.

Quanto tempo deve passare tra un filler e l’altro? La durata tra un filler e l'altro dipende molto dalla velocità della persona di riassorbire l'acido ialuronico. In media, un filler viso tende a durare da 5 mesi a 1 anno. A questo punto sarà necessario effettuare un nuovo trattamento per poter continuare a beneficiare degli effetti rimpolpanti e ringiovanenti. In sintesi, parla con il tuo medico per capire quando schedulare il nuovo appuntamento, che potrebbe essere fissato dopo 6 mesi o dopo un anno. Inoltre, è importante ricordare che i filler applicati alle aree mobili, come per esempio le labbra, tendono a durare assai meno di quelli applicati nelle aree come il solco del naso.