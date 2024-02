Pelle al Sole: come prepararsi all’abbronzatura

Quando si pensa all' estate , l'associazione con il sole e l' abbronzatura è spontanea. Spesso, però, con l'arrivo della bella stagione, si ha fretta di liberarsi di strati e strati d'indumenti per conquistare rapidamente un colorito sano e dorato . L'unico risultato che si ottiene da un' incauta esposizione ai raggi solari è, però, un alto rischio di scottature, eritema solare , macchie e rughe : dopo essere stata "coperta" per mesi, la pelle risulta impreparata .

Esporsi gradualmente e con le dovute precauzioni equivale a prevenire questa serie d'inconvenienti e godere dei benefici che il sole indubbiamente possiede. L'azione sinergica di fotoprotezione esterna (prodotti per la protezione solare ) ed interna ( integratori , dieta) risulta essere, quindi, fondamentale per rendere il sole un alleato del nostro benessere ed evitare che l'esposizione possa causare problemi alla salute.

A tal proposito, un altro elemento importante da considerare per un'abbronzatura sana è l' ora del giorno in cui ci si espone: tra le 10 e le 16, il sole è più pericoloso, soprattutto laddove siano presenti superfici riflettenti la luce, come neve, specchi d'acqua e sabbia.

Chiaramente, il rischio varia in funzione del fototipo (classificazione dermatologica che suddivide le persone in base alla quantità di melanina presente nella pelle), caratteristica che indica la predisposizione ad abbronzarsi più o meno facilmente e la sensibilità individuale agli effetti infiammatori dei raggi ultravioletti. Il grado di "vulnerabilità" viene stabilito attraverso il colore della pelle , degli occhi e dei capelli . Di solito, il fototipo I (carnagione, occhi e capelli di colore molto chiaro e scarsa capacità di abbronzarsi) è il più suscettibile alle scottature solari. Ciò non significa che le persone con la carnagione scura o che appartengono a fototipi diversi siano meno sensibili ai raggi UV e non debbano proteggersi adeguatamente preparando la pelle al sole prima di abbronzarsi. Occorre ricordare, infatti, che una possibile reazione cutanea alla luce solare è influenzata anche dalla quantità di raggi UV assorbita.

La melanina funziona fisiologicamente come un filtro che, diffondendosi negli strati cutanei superiori, impedisce che i raggi ultravioletti provochino danni alla pelle e, di norma, necessita di qualche giorno per distribuirsi in modo uniforme. Per questo motivo, le scottature solari tendono a verificarsi soprattutto alle prime esposizioni, quando la pelle ha accumulato ancora poco pigmento, quindi dispone di poca protezione naturale nei confronti delle radiazioni ultraviolette. Il meccanismo attuato dalla superficie cutanea per difendersi dal sole è chiamato melanogenesi .

Ciò che è valido per la pelle, trova riscontro anche per altre parti del corpo, come i capelli. Infatti, anche in questo caso, è consigliabile utilizzare la protezione solare specifica per i capelli .

Non manca, però, il rovescio della medaglia, ossia i danni che possono derivare da un'esposizione solare eccessiva. Non proteggere adeguatamente la pelle, infatti, significa incorrere in una serie di reazioni fotobiologiche responsabili di effetti dannosi acuti (eritemi, scottature e reazioni di fotosensibilità) e cronici (aumentato rischio di sviluppare tumori della pelle ). I raggi ultravioletti hanno la capacità, inoltre, di generare radicali liberi , responsabili dello stress ossidativo che favorisce l' invecchiamento precoce della pelle.

La luce del sole influisce positivamente sull'organismo anche alleviando i dolori reumatici e stimolando il rilascio di neurotrasmettitori cerebrali, come serotonina e dopamina, che agiscono come " antidepressivi " naturali , favorendo il buon umore e regolando i ritmi del sonno.

Le radiazioni ultraviolette favoriscono la sintesi di vitamina D , necessaria per una corretta mineralizzazione delle ossa , in quanto interviene nella regolazione del metabolismo del calcio e del fosforo . Prodotto nella cute per azione dei raggi ultravioletti (UV) a partire dal 7-deidrocolesterolo, il colecalciferolo ( vitamina D3 ) è, infatti, un elemento indispensabile per lo sviluppo e l'irrobustimento dello scheletro .

Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer è una mousse autoabbronzante dalla copertura ottimale adatta per viso e corpo. Non lascia macchie sui vestiti e garantisce una abbronzatura dorata e radiosa che dura fino ad 1 settimana. Questo prodotto trova consensi per la sua formula vegana con il 92% di ingredienti di origine naturale, arricchita con oli nutrienti e acqua di cocco. Texture soffice ed estremamente leggera facile da applicare.

La crema solare Australian Gold SPF 30 offre una buona protezione e la soddisfazione di vedere il nostro colorito cambiare rapidamente grazie alla funzione "instant bronzer". Il prodotto è uno spray, cosa che ne facilita ulteriormente l'utilizzo ed evita il fastidioso effetto unto tipico di molte creme. Australian Gold è privo di oli minerali, paraffina e alcol . Inoltre, è perfetto per andare al mare perché è water resisten e regala una protezione ideale contro i raggi UV. Questo solare ha moltissime recensioni positive, perché è ritenuto efficace e gradevole dagli utenti.

La strategia migliore per assicurarsi una tintarella senza rischi per la pelle è quella di sfruttare gli ultimi mesi della stagione primaverile per preparare il viso e il corpo all'incontro con il sole. In tal senso, un contribuito utile per prepararsi in anticipo all'abbronzatura consiste nell'impiego di integratori solari in combinazione ad un regime dietetico ricco di frutta e verdura e cosmetici idratanti e rivitalizzanti .

Come proteggere la pelle dal sole. Risponde Martina Bindi, estetista specializzata in antiage olistico con esperienza trentennale. Creatrice di Bsoul e del metodo "Bella senza trucco".

Integratori alimentari per l’abbronzatura

Circa un mese prima della prevista esposizione al sole, è possibile preparare la pelle assumendo integratori alimentari specifici per l'abbronzatura. La loro funzione è quella di contrastare il danno ossidativo indotto dal sole (responsabile del fotoinvecchiamento) e stimolare la sintesi della melanina, allo scopo di ottenere un bel colorito dorato e uniforme. Ciò è possibile grazie al mix di sostanze utili a migliorare la fotoprotezione ed a contrastare gli effetti nocivi dei raggi ultravioletti, come carotenoidi (tra cui betacarotene, astaxantina, licopene e luteina), vitamine (A, C ed E), antiossidanti ed oligoelementi (come zinco, selenio, rame e magnesio).

Gli integratori vanno assunti nell'ambito di una sana alimentazione e devono sempre essere utilizzati in sinergia con le tradizionali creme solari.

Indicazioni all'utilizzo degli Integratori Solari

Gli integratori solari sono prodotti formulati appositamente per rafforzare le auto-difese della pelle esposta al sole e favorire un'abbronzatura intensa e duratura, stimolando la sintesi di pigmenti protettivi (come la melanina) e la formazione del collagene (proteina che conferisce tono e resistenza al tessuto epidermico). Se consideriamo l'esposizione ai raggi ultravioletti come un potenziale fattore stressante, l'utilizzo di questi complementi può essere utile per attivare la melanina e potenziare i naturali meccanismi di protezione dell'epidermide. Inoltre, gli integratori per l'abbronzatura contengono sostanze funzionali utili per migliorare la risposta al sole, ridurre i danni ossidativi indotti dai raggi ultravioletti e prevenire l'invecchiamento cutaneo fotoindotto (photoaging).

Se usati in associazione con cosmetici che proteggono la pelle riflettendo e/o attenuando le radiazioni grazie all'azione dei filtri solari, quindi, gli integratori per l'abbronzatura sono un valido aiuto per ottenere un colorito intenso e mantenerlo più a lungo.

Tipologie di Integratori Solari

In generale, si possono distinguere tre categorie di integratori solari:

Stimolatori di melanina : i principi attivi "pro-abbronzatura", come la tirosina (precursore della melanina) ed i carotenoidi, ottimizzano l'effetto benefico dei raggi solari, rendendo più disponibile la melanina prodotta dalla pelle, il pigmento responsabile della tonalità e dell'intensità dell'abbronzatura. Grazie agli integratori solari, l'aumentata produzione della melanina può aiutare a rendere la colorazione della pelle più uniforme e duratura nel tempo, oltre a promuovere una più efficace protezione nei confronti delle radiazioni UV

: i principi attivi "pro-abbronzatura", come la tirosina (precursore della melanina) ed i carotenoidi, ottimizzano l'effetto benefico dei raggi solari, rendendo più disponibile la melanina prodotta dalla pelle, il pigmento responsabile della tonalità e dell'intensità dell'abbronzatura. Grazie agli integratori solari, l'aumentata produzione della melanina può aiutare a rendere la colorazione della pelle più uniforme e duratura nel tempo, oltre a promuovere una più efficace protezione nei confronti delle radiazioni UV A base di beta-carotene : precursore della vitamina A, la quale è in grado di stimolare la sintesi di collagene e di melanina, oltre a difendere la pelle dalle scottature. Gli integratori solari a base di questo carotenoide sono i più adatti quando si desidera un'abbronzatura più intensa;

: precursore della vitamina A, la quale è in grado di stimolare la sintesi di collagene e di melanina, oltre a difendere la pelle dalle scottature. Gli integratori solari a base di questo carotenoide sono i più adatti quando si desidera un'abbronzatura più intensa; Antiossidanti: molecole come flavonoidi, resveratrolo, acido alfa-lipoico, luteina e licopene aiutano a proteggere la pelle dal danno ossidativo indotto dal sole ed aumentano la resistenza ad esposizioni prolungate o estreme, quindi possono contribuire a prevenire gli eritemi, la comparsa di macchie scure e la tendenza alla formazione di rughe.

Quando assumere gli Integratori Solari

Gli integratori solari andrebbero assunti quotidianamente almeno un mese prima rispetto al periodo in cui si prevede un'esposizione al sole regolare e nelle due settimane immediatamente successive.

Ad esempio, in previsione delle vacanze estive, l'ideale sarebbe iniziare ad usare il prodotto da aprile-maggio, proseguendo fino al periodo (compreso) in cui sono previste le ferie. Gli integratori solari possono essere utilizzati nel caso in cui la destinazione sia al mare, che in montagna. Inoltre, è possibile assumere questi complementi alimentari anche in città o se si pratica un'attività sportiva all'aria aperta.

Gli integratori solari sono consigliati specialmente a chi ha una carnagione molto chiara (fototipo I e II), per preparare la pelle al sole e prevenire l'insorgere di eritemi, scottature ed intolleranze cutanee. Questi complementi alimentari sono ideali anche per le persone che per svariati motivi (problemi di salute, attività lavorativa ecc.) non si espongono al sole da molto tempo, in quanto supportano il metabolismo della pelle che deve adattarsi all'irraggiamento intenso della stagione estiva.

Per scegliere gli integratori solari più idonei, è sufficiente chiedere consiglio al proprio medico o al farmacista di fiducia. In ogni caso, occorre ricordare che l'uso di integratori non sostituisce in alcun modo l'applicazione di creme solari con fattore di protezione medio-alto durante l'esposizione.

Ecco alcuni integratori, scelti tra quelli meglio recensiti e acquistabili online, di sicuro effetto per aiutare l'abbronzatura:

Beta Carotene Vegavero

Il Beta Carotene di Vegavero aiuta ad ottenere una gradevole abbronzatura dorata, proteggendo però la pelle, anche se non può in alcun modo sostituirsi ad una crema solare. In ogni capsula sono contenuti 7 gr di betacarotene, un importante antiossidante, ottenuto dall'estratto di carota di alta qualità. Non ci sono invece additivi artificiali o ingredienti ricavati da OGM; ogni confezione contiene 180 opercoli. Beta Carotene di Vegavero è adatto anche a chi segue una dieta vegetariana o vegana.

Solux Beta Carotene

Solux è un integratore abbronzante naturale prodotto con una formula all'avanguardia che stimola una abbronzatura dorata, rapida e uniforme. Grazie alla presenza di Beta Carotene ad alto dosaggio, non sintetico, bensì derivato da due fonti naturali (Alga Dunaliella e Carota), stimola la produzione di Melanina ed è responsabile di quella pigmentazione ambrata tanto ambita. Contiene anche Licopene da pomodoro e Tirosina, Vitamine e Minerali che concorrono sinergicamente ed in maniera naturale, al raggiungimento di un'abbronzatura dorata, rapida e uniforme. Grazie alla presenza della Moringa Oleifera e della Calendula, svolge inoltre un'azione di mantenimento dell'abbronzatura ottenuta.

BetaSun Gold

BetaSun Gold è un integratore alimentare di Beta Carotene, Licopene, Rame, Tirosina e Vitamina E. Il Rame contribuisce alla normale pigmentazione della pelle mentre la Vitamina E alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo indotto dai radicali liberi. Il Beta Carotene è un carotenoide naturale che il nostro organismo converte in vitamina A, la quale contribuisce a mantenere una pelle normale. L'utilizzo del prodotto può essere indicato in caso di esposizione prolungata ai raggi solari, situazione che favorisce la produzione di radicali liberi. Per prepararsi all'esposizione solare, bisogna assumere 1 o 2 capsule al giorno, durante o dopo i pasti. Per preparare la pelle al sole si può iniziare a utilizzare BetaSun Gold un mese prima di esporsi al sole in caso di fototipi scuri e almeno due mesi prima se il proprio fototipo è chiaro.