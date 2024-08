Come prendersi cura del viso dopo una giornata di sole e mare?

Come prendersi cura del viso dopo il mare? Dopo una giornata di sole e mare prenditi cura del viso usando prodotti in grado di ripristinare la barriera cutanea e idratare in profondità. Elimina la salsedine, sciacquando il viso con acqua dolce, poi applica il doposole e una crema idratante ed emolliente.

Come trattare la pelle dopo il mare? Rimuovendo la salsedine o il cloro;

Sciacqua il viso con acqua tiepida;

Applica prodotti di skincare adatti. Anche se l'acqua di mare ha dei benefici per pelle e capelli, la salsedine può creare dei danni alla barriera cutanea (così come il cloro). Di conseguenza, subito dopo il bagno devi rimuovere tutta la salsedine (o il cloro) dal viso usando delle salviette umidificare che siano prive di alcol. Questo gesto va fatto mentre sei in spiaggia (dunque ricorda di inserire le salviette nella lista delle cose da portare con te). Una volta a casa, invece, devi sciacquare il viso con dell'acqua tiepida e asciugare con un panno in microfibra. In seguito applica dei prodotti di skincare ad hoc: cerca di nutrire la pelle a fondo e idratarla, applicando spray, oli e creme a base di acido ialuronico, peptidi e glicerina: tutti ingredienti idratanti.

Come idratare la pelle dopo l'abbronzatura? Sciacqua il viso con acqua tiepida;

Scegli prodotti a base di oli vegetali e burro di karité;

Punta su una consistenza leggera e assorbibile;

Usa idratanti a base di aloe vera e camomilla. Come abbiamo detto, dopo l'abbronzatura è essenziale sciacquare il viso con acqua tiepida. Ricorda però che lavare il viso solo con acqua non basta, dunque dopo il primo risciacquo è bene usare un detergente delicato. A seguire si sarà essenziale idratare la pelle per ripristinare al meglio l'equilibrio idrolipidico che svolge il ruolo di barriera protettiva contro gli agenti esterni. Punta su prodotti nutrienti a base di burro di karité e oli vegetali. In questo modo riuscirai a mantenere idratati i tessuti, contrastando la secchezza cutanea. Scegli ingredienti lenitivi come la camomilla o l'aloe vera, ottimi per prevenire la desquamazione e preservare il colorito. Per rendere il doposole più efficace applicalo sulla pelle leggermente umida: in questo modo assorbirà meglio i nutrienti. Prendi una noce di prodotto e distribuiscilo sulla pelle, massaggiando con dei movimenti circolari per stimolare il microcircolo.

Cosa applicare dopo aver preso il sole? Doposole;

Crema viso lenitiva;

Gel rinfrescante. Per idratare al meglio la pelle dopo aver preso il sole punta su un doposole viso specifico. Si tratta di un prodotto ottimo per ripristinare la barriera cutanea messa a dura prova dall'esposizione ai raggi solari, proteggendo la pelle. In seguito applica una crema viso emolliente e lenitiva per idratare al massimo. Infine usa un gel rinfrescante per combattere la secchezza cutanea e idratare l'epidermide, ripristinando l'equilibrio idrolipidico e prevenendo la desquamazione.

Cosa mettere al posto della crema doposole? Crema idratante;

Siero emolliente;

Maschera viso;

Latte detergente lenitivo. La crema idratante è perfetta per sostituire la crema doposole. Punta su un prodotto che contenga ingredienti emollienti e nutrienti per rigenerare la pelle, come l'acido ialuronico, la niacinamide o la glicerina. In alternativa scegli un latte detergente o una maschera viso lenitiva. Ottimi pure i sieri concentrati, meglio se a base di acido ialuronico. Questo prodotto infatti è un potente umettante, allevia la secchezza e il rossore, garantendo un'intensa idratazione.

Cosa fare al viso dopo il mare? Detergi;

Idrata;

Fai uno scrub;

Usa attivi mirati. Dopo il mare prenditi cura del viso partendo dalla detersione. Effettuala con acqua tiepida e con estrema delicatezza, per mantenere la pelle compatta ed elastica, conservando al contempo l'abbronzatura. Prova uno scrub, applicandolo sul viso e massaggiandolo con leggerezza al fine di eliminare tutte le cellule morte, ma senza stressare eccessivamente la pelle. Ultima usando degli attivi mirati come l'acido ialuronico, la vitamina A, il retinolo e la vitamina C: permettono infatti di contrastare le macchie e i possibili danni causati dal sole come ossidazione e disidratazione.