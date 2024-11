Quando considerare i capelli lunghi a 40 anni?

Con qualsiasi forma del viso, tenendo in considerazione le caratteristiche del taglio (es: sfilato, scalato, asimmetrico o simmetrico).

Non esiste un'età più appropriata per portare i capelli lunghi. Di conseguenza il raggiungimento di questo traguardo non dovrebbe far insorgere dubbi sull'eventuale taglio di capelli. Ci sono dei consigli che si possono rispettare e in generale, sì, esistono delle indicazioni che aiutano ad ammorbidire o mettere in risalto i propri lineamenti.

Detto questo, quando la chioma è sana, lucente e ce ne prendiamo cura dal cuoio capelluto fino alle punte, prendendo in considerazione anche l'alimentazione più adeguata, non c'è pericolo di sbagliare.

Il capello lungo è sempre di tendenza, e basta guardare le foto delle celebrities per rendersene conto. Una volta preso in considerazione il proprio stile di vita e il tempo a disposizione per lo styling, le lunghezze non sono più un tabù. La chioma ordinata, lunga o corta, è sempre opportuna.

Facciamo qualche esempio: