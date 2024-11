Per nutrire le unghie e prevenire malattie dobbiamo seguire un'alimentazione sana (ricca di vitamine) e bere le giuste quantità d'acqua, assumere integratori per aiutare a rafforzarle, utilizzare gel rinforzanti e al tempo stesso stare attenti ai prodotti che utilizziamo, dai saponi, agli smalti, ai nail polish remover. Consulta sempre un medico prima di intervenire.

Come mantenere le unghie nutrite?

Seguire una corretta alimentazione;

Bere molta acqua e restare idratati;

Assumere integratori per unghie;

Emulsioni e gel;

Evitare prodotti aggressivi;

Usare smalti e gel non tossici;

Usare un solvente per smalto senza acetone.

Gli integratori per unghie (che possono essere alimentari da assumere per via orale o emulsioni e gel per uso topico) sono i principali alleati per nutrire le nostre unghie, insieme a una corretta alimentazione e la giusta idratazione. Sono infatti nutrienti che ci mancano a causare i problemi maggiori.

Prima fra questi la biotina, nota anche come vitamina H e vitamina B7. Poiché è solubile in acqua, non viene immagazzinata dal corpo, quindi devi assicurarti di consumarla quotidianamente. La biotina può aiutare a rafforzare capelli e unghie, così come un altro importante alleato: la cheratina. Consulta il tuo medico prima di assumere un integratore di biotina per assicurarti che sia sicuro per te.

Stiamo attenti ai prodotti aggressivi che utilizziamo, dai detergenti per le mani ai prodotti beauty per le nostre unghie: molti smalti o trattamenti per unghie contengono sostanze chimiche aggressive che possono effettivamente indebolire le unghie. I solventi per unghie che contengono acetone dovrebbero essere evitati poiché potenzialmente dannosi.

Ricerche effettuate da Food and Drug Administration mettono in guardia contro altre sostanze chimiche potenzialmente dannose presenti nei prodotti quotidiani per la cura delle unghie, come formaldeide, monomeri di metacrilato, acido metacrilico e tanti altri che, fortunatamente, nei nuovi prodotti troviamo sempre meno.

