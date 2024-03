Come non far invecchiare le labbra?

Con l'incedere dell'età il nostro corpo comincia a mostrare i segni dell'invecchiamento. Questa è sicuramente una verità che tutti dobbiamo accettare, ma non è detto che ci si debba per forza rassegnare a un deperimento totale: per esempio è più che giusto chiedersi come far rimanere tonico e luminoso il nostro viso e, nello specifico, come non far invecchiare le labbra.

Invecchiando, infatti, le labbra si assottigliano e perdono colore. Queste modifiche influiscono su tutto il viso, spegnendolo e dandogli una minore espressività. Non temete, però: esistono dei modi per prevenire i cambiamenti più radicali. Prima di approfondire, però, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere sempre aggiornate su tutte le novità di bellezza e benessere.