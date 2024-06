I capelli pesanti (o per meglio dire sporchi o unti) tendono a diventare così per diverse ragioni. Il problema non è necessariamente la mancanza di igiene , perché in realtà la chioma può afflosciarsi anche subito dopo il lavaggio. La scorretta hair care routine e mancanza di un' alimentazione sana sono tra le cause principali, ma la colpa può essere anche di un uso non proprio sapiente dei prodotti.

I prodotti che applichi sulla chioma, come mousse, creme oppure oli, tendono a finire sul pettine durante lo styling. Per questo se non vengono puliti con cura questi tools finiscono per accumulare sporcizia e polvere che finiranno sui capelli.

Altre cause possono essere lo stress, una alimentazione errata, ma anche scompensi ormonali. L'inquinamento e il sudore inoltre sono dei fattori determinanti: fanno infatti apparire i capelli più unti e grassi, contribuendo a sporcarli velocemente. Infine non va sottovalutato il ruolo della spazzola .

La detersione è essenziale per avere dei capelli puliti a lungo. L'ideale sarebbe creare una routine adatta per ogni tipologia di capello, scegliendo degli ingredienti in grado di trattare le lunghezze e il cuoio capelluto senza aggredirli.

Come non avere più i capelli grassi?

Alimentazione sana;

Haircare corretta;

Usare prodotti sebo-normalizzanti.

Lo abbiamo detto praticamente subito: l'alimentazione sana è fondamentale per fare in modo che i capelli non si appesantiscano subito. Alcuni cibi sono assolutamente da evitare, e i primi da limitare fortemente sono quelli ad alto contenuto di grassi saturi. Come mai? Perché il loro consumo comporta la scomposizione in acidi e glicerolo, che arrivando in grandi quantità ai capelli e al cuoio capelluto aumentano la produzione di sebo.

Meglio optare invece per alimenti che contengano le vitamine del gruppo C e B, essenziali per il benessere della chioma, così come per le proteine presenti nei legumi e nell'uovo, e integrare nella propria dieta prodotti ricchi di Omega3 come il salmone o le noci.

Andiamo ora all'haircare: lo abbiamo già detto, ma val la pena ribadire che ogni tipologia di capello ha le sue necessità. Per conoscere ciò di cui abbiamo bisogno sarebbe bene rivolgersi a un tricologo, che per mezzo del tricogramma è in grado di analizzare la struttura del capello e suggerirci i prodotti giusti.

Capelli troppo fini o sottili, per esempio, risentire dell'uso di prodotto di prodotti troppo nutrienti e trasformarsi in capelli grassi. Attenzione pure alle quantità: il balsamo va usato in ogni lavaggio e in minima quantità, applicandolo sulle lunghezze per non ingrassare la cute. La maschera è invece un trattamento da fare almeno una volta a settimana. Tutti i prodotti andrebbero risciacquati con cura, senza superare i tempi di posa.

Un altro aiuto può venire dall'utilizzo di prodotti sebo-normalizzanti, ma anche in questo caso è meglio non fare da sole: consultare uno specialista è sempre il modo migliore per selezionare il cosmetico giusto.