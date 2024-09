Come lavare i capelli fini per renderli più sani e voluminosi

Come lavare bene i capelli fini? Per lavare i capelli sottili è necessario scegliere prodotti specifici, volumizzanti e rinforzanti. Non usare la maschera, ma un olio nutriente, shampoo e balsamo. Massaggia il cuoio capelluto per riattivare la circolazione sanguigna e pettina i capelli quando sono ancora asciutti.

Come fare lo shampoo quando hai i capelli fini? Districa i capelli quando sono asciutti;

Usa un olio nutriente prima del lavaggio;

Massaggio il cuoio capelluto;

Usa balsamo e shampoo rinforzanti. Pettina i capelli, eliminando i nodi, quando sono ancora asciutti. L'acqua infatti tende a indebolire la chioma, passando il pettine rischieresti di spezzarli con maggiore facilità. Per rendere più semplice l'operazione e non stressare la chioma utilizza un olio per capelli districante. Applicalo prima del lavaggio: ti aiuterà anche a proteggerli dall'acqua. Per migliorare la circolazione sanguigna del cuoio capelluto effettua un massaggio sotto la doccia. Infila le dita fra i capelli e strofina con energia usando i polpastrelli. Usa shampoo e balsamo rinforzanti per dare volume alla chioma e rendere i capelli meno fragili.

Come dare più volume ai capelli fini? Usa prodotti volumizzanti;

Fai uno scrub al cuoio capelluto;

Applica il balsamo prima dello shampoo;

Evita la maschera;

Scegli sieri e spray addensanti;

Usa sempre il termoprotettore. Per dare volume ai capelli fini usa prodotti volumizzanti specifici per l'ispessimento della chioma. Si tratta di prodotti a base di polimeri che rendono più spessa la fibra in formato leave-in. Usa uno scrub per il cuoio capelluto ogni due settimane per pulire in profondità e stimolare la circolazione sanguigna. Applica il balsamo prima dello shampoo e sui capelli già asciutti. Lascia in posa per qualche minuto poi pettina i capelli con un pettine a denti larghi quando saranno ancora intrisi con il balsamo. Infine risciacquali con acqua tiepida. Evita invece la maschera: questo prodotto spesso è troppo ricco e tende ad appesantire la chioma. Non dimenticarti di usare sieri e spray addensanti, l'ideale per rendere i capelli corposi e forti. Infine utilizza il termoprotettore: i danni causati dagli strumenti a caldo infatti tendono a peggiorare la fragilità dei capelli sottili.

Quante volte bisogna lavare i capelli fini? Tutti i giorni;

A giorni alterni. I capelli fini andrebbero lavati con frequenza. Ciò è dovuta al fatto che – diversamente da quanto pensano in molti - questa tipologia di chioma è associata il più delle volte ad un cuoio capelluto grasso. Quando diventano grassi, dunque, i capelli fini tendono a perdere volume. Per questo andrebbero lavati spesso, ogni volta che iniziano a ingrassarsi. L'ideale sarebbe lavarli tutti i giorni oppure a giorni alterni in base alle singole esigenze.

Quante passate di shampoo bisogna fare? Due passate. Due passate di shampoo sono essenziali per lavare bene il cuoio capelluto, rimuovendo il sebo in eccesso. Insisti sulle zone che tendono a sporcarsi maggiormente, ossia dietro le orecchie, sulla nuca e sulla sommità dei capelli.

Come asciugare i capelli fini? Tampona la chioma;

Usa il phon a media potenza;

Asciuga i capelli a testa in giù. Prima di tutto rimuovi l'umidità presente nei capelli tamponandoli delicatamente con un asciugamano in microfibra. Asciuga sempre i capelli fini a media potenza, tenendo il phon a circa 15 centimetri di distanza dalla chioma. Per dare volume cerca di asciugarli a testa in giù, poi muovi il phon dall'alto verso il basso, seguendo la direzione della cuticola.

Cosa fare per rinforzare i capelli sottili? Alterna gli shampoo;

Taglia i capelli;

Usa trattamenti prelavaggio;

Evita phon e piastra;

Scegli trattamenti alla cheratina. Per rinforzare i capelli sottili non utilizzare sempre lo stesso shampoo, ma alterna prodotti con differenti proprietà. Usa un trattamento districante prelavaggio a base di olio. In questo modo riuscirai a proteggere, nutrire e ammorbidire la chioma, rendendo la piega più semplice. Taglia i capelli, scegliendo un taglio netto e senza scalature, come il caschetto. In questo modo donerai maggiore volume alla chioma. Evita la piastra e il phon, asciugando, quando è possibile, i capelli al naturale e usando la spazzola per conferirgli la giusta forma. Per i capelli fini sono utilissimi pure i trattamenti alla cheratina. Consentono infatti di nutrire la chioma in profondità, rendendola luminosa ed eliminando l'effetto crespo.