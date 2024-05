La buona notizia è che esistono una serie di trucchi, regole e buone abitudini che, una volta scoperte e apprese, ci fanno capire come lavare i capelli a casa in modo professionale. Chiaramente adesso ve le illustreremo, ma prima vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di benessere e bellezza.

Nonostante tutti i nostri sforzi, quando facciamo lo shampoo a casa ci sembra sempre che i nostri capelli abbiano quel "qualcosa in meno" rispetto a quando usciamo dal parrucchiere? Non è un'impressione: gli hairstylist hanno fatto della cura dei capelli non solo una professione, ma una vera e propria missione che consente loro di maneggiare sapientemente la nostra chioma.

Cura dei capelli prima del lavaggio

La cura dei capelli prima del lavaggio è fondamentale quanto il lavaggio stesso. Uno step fondamentale è quello della spazzolatura. I capelli bagnati sono più fragili e tendono a spezzarsi se vengono spazzolati, dunque sarebbe preferibile effettuare questa operazione prima di entrare nella doccia.

In questo modo non solo riuscirete a pettinare meglio i capelli in seguito, ma potrete anche effettuare un trattamento prelavaggio in grado di nutrirli e rinforzarli. In questa fase infatti sarebbe preferibile usare l'olio di batana, un vero toccasana per la bellezza della chioma.

Ricco di vitamine, acidi grassi e antiossidanti, rinforza la struttura del capello, contrasta la disidratazione e l'effetto crespo, aiuta a prevenire la secchezza e i danni provocati dall'azione dei radicali liberi.

Poiché è particolarmente concentrato sarebbe preferibile usarlo in piccole quantità, meglio se diluito con un altro olio, come quello di jojoba o di cocco. Applicate il composto su tutta la chioma, insistendo sulle punte e le lunghezze, poi lasciate in posa per almeno mezz'ora.

Infine non dimenticate lo scrub del cuoio capelluto, un trattamento spesso ignorato, ma essenziale per ripulire in profondità questa zona, rimuovere le cellule morte e aumentare l'afflusso di sangue nei follicoli piliferi, favorendo così la crescita rapida dei capelli.