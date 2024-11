Come si idratano le unghie secche? Le unghie secche non sono altro che unghie disidratate. Per combattere questa condizione è prima necessario risalire alle cause che la determinano e poi intervenire su più fronti: internamente con un'alimentazione ad hoc e bevendo di più; ed esternamente sottoponendo le unghie a trattamenti specifici.

Come si riconoscono le unghie secche? Sono spesso unghie con righe verticali o orizzontali;

Si riscontra un assottigliamento della lamina ungueale;

Si noterà che le unghie sono più fragili e tendenti a spezzarsi. Le unghie secche non sono sempre facili da individuare, ma esistono segnali inequivocabili di questo fenomeno. Uno dei più evidenti è la comparsa di righe, quasi sempre verticali ma a volte anche orizzontali, che indicano che l'idratazione sta scendendo sotto i livelli di guardia. Se ci si accorge che le proprie unghie risultano meno spesse e che basta toccarle in punta perché si curvino potrebbe essere colpa di una secchezza eccessiva che ha portato la lamina ungueale ad assottigliarsi. Un'altra spia da non sottovalutare è la frequenza con la quale le unghie si spezzano: se aumenta e basta poco perché accada potrebbe essere colpa dell'eccessiva secchezza che rendendole meno morbide le porta a spezzarsi con facilità. Per approfondire: Unghie sane e forti: come si fa?

Cosa porta le unghie a diventare secche? Poca idratazione dell'organismo;

Carenze alimentari;

Infezioni come funghi o batteri;

Patologie autoimmuni, sistemiche o dermatologiche;

Manicure o uso prodotti per unghie troppo aggressivi. Le unghie sono composte da cheratina, sali minerali, acidi grassi, amminoacidi e vitamine. Quando sono secche significa che il loro livello di idratazione è a livelli bassissimi. Per questo, il primo motivo che può portare le unghie a seccarsi è proprio il fatto che non si beve a sufficienza. Un altro fattore, strettamente collegato al primo, è l'alimentazione, che potrebbe essere povera soprattutto di vitamine e sali minerali. In alcuni casi però la secchezza delle unghie può essere la conseguenza della presenza di patologie molto comuni nelle unghie come funghi e micosi, ma anche altre che intaccano la pelle come la psoriasi o l'alopecia, o di disturbi alla tiroide. Anche una manicure troppo aggressiva con l'utilizzo di lime o prodotti come smalti e solventi non idonei, che rovina la lamina ungueale esponendola alle aggressioni esterne, può rendere le unghie più secche.

Come idratare le unghie secche dall’interno? Bevendo di più;

Seguendo un'alimentazione sana;

Aiutandosi con integratori alimentari. Come abbiamo detto, la prima cosa da fare per idratare le unghie è individuare le cause. Se alla base di questa problematica ci sono carenze nutrizionali o scarsa idratazione dell'organismo è bene intervenire su questo fronte bevendo di più e cercando di capire con il proprio medico quali elementi mancano alla propria alimentazione e come implementarli. I cibi che più di tutti possono contribuire a nutrire le unghie e a renderle meno secche sono quelli ricchi di biotina (o vitamina B8) come pesce, uova, mandorle, legumi e cereali integrali. Se necessario (e su prescrizione medica) è anche possibile aiutarsi con integratori alimentari o specifici per unghie, facilmente reperibili in farmacia e online. Questi ultimi, sotto forma liquida o di pastiglie, sono spesso a base di vitamine e sali minerali e se assunti con costanza hanno la capacità di idratare le unghie rinforzandole e rendendole meno inclini alla rottura. Per approfondire: Unghie sane: quale routine seguire ogni giorno?

Come idratare le unghie secche dall’esterno? Facendo trattamenti quotidiani a base di oli;

Facendo trattamenti intensivi una volta a settimana; Oltre che curate dall'interno, le unghie secche possono essere trattate anche esternamente, attraverso procedimenti in grado di restituire loro l'idratazione perduta. In commercio esistono prodotti appositamente pensati a questo scopo, formulati con ingredienti idratanti e ricostituenti. Solitamente si presentano come uno smalto trasparente e vanno applicati sulle unghie con l'apposito pennellino. Ogni prodotto ha le proprie indicazioni per quanto riguarda la frequenza di utilizzo ma l'ideale è sottoporre quotidianamente le unghie al trattamento. In alternativa si possono anche usare oli vegetali come quello di cocco, mandorle o ricino, da applicare con un pennellino da smalto pulito o semplicemente con un batuffolo di cotone. Ottimo allo scopo anche l'olio d'oliva che si usa in cucina. Anche in questo caso la costanza paga quindi il consiglio è di massaggiare le unghie con gli oli una volta al giorno. Anche le creme idratanti per le mani, se massaggiate anche sulle unghie, possono aiutare a renderle meno secche. Oltre alla cura quotidiana si possono sottoporre le unghie a trattamenti più intensi, una o due volte a settimana. Con gli stessi oli o prodotti rinforzanti si possono fare, ad esempio, degli impacchi o maschere imbibendo un batuffolo di cotone e lasciandolo in posa per circa 10-15 minuti. Terminato il tempo di posa massaggiare bene le unghie ed eliminare il prodotto in eccesso con un panno.