Per idratare le labbra tutto l'anno è fondamentale idratarsi correttamente, seguire un' alimentazione equilibrata e utilizzare un balsamo labbra di alta qualità. Scrub e maschere pensate per quest'area possono contribuire a migliorare ulteriormente la morbidezza e il nutrimento delle labbra.

Come idratare le labbra velocemente?

Applicare, anche più volte al giorno, un balsamo labbra di alta qualità , pensato non solo per nutrire e assorbirsi in fretta, ma anche per creare la giusta barriera protettiva contro vento e agenti avversi, quali smog o inquinamento.

, pensato non solo per nutrire e assorbirsi in fretta, ma anche per creare la giusta barriera protettiva contro vento e agenti avversi, quali smog o inquinamento. Prendersi cura delle labbra tutti i giorni, anche quando ci sembrano sufficientemente idratate da non aver bisogno di una passata di burro cacao.

Le labbra possono beneficiare immediatamente dall'applicazione di un buon burro cacao. Naturalmente, trovare la formulazione più adatta alle proprie esigenze potrebbe richiedere un po' di esperimenti, ma alla fine sarà sempre possibile individuare gli ingredienti che fanno al caso tuo.

Se sei in dubbio su come scegliere un buon burro cacao, specialmente se soffri di screpolature o sanguinamenti alla bocca, rivolgiti senza esitare al dermatologo. Potrebbe essere lui a consigliarti il prodotto davvero adatto, magari acquistabile in farmacia.

