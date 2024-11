Come idratare la pelle del corpo in inverno?

Durante l'inverno, l'organismo cambia. Per proteggersi dal freddo, infatti, il nostro corpo si mobilita per far arrivare più sangue agli organi interni, e di conseguenza va a irrorare meno la cute. Questo fa si che le cellule della pelle del corpo, in inverno , riducano la loro produzione di lipidi e di collagene. Ciò porta a un progressivo assottigliamento, a disidratazione, arrossamenti e a secchezza.

Un problema che colpisce soprattutto le parti più esposte del nostro corpo, come il viso e le labbra che sono particolarmente sensibili agli agenti atmosferici. Ma anche le mani e in generale tutta la cute del corpo , dai talloni e i piedi e fino anche a quelle aree che ci sembrano protette dai vestiti ma che in realtà non lo sono dalla disidratazione dovuta ai processi fisiologici del corpo. Come le braccia o le gambe.

Per farlo è possibile, come prima cosa, integrare la dose giornaliera di acqua che si beve con delle tisane , che vanno anche benissimo per scaldarsi dal freddo in modo salutare, ma anche assumendo più pasti brodosi , come zuppe e minestre, che oltre a idratare la pelle vi consentono di fare un pieno di vitamine utili all'organismo e alla cute.

Ma come si fa a idratare la pelle del corpo in inverno nel modo adeguato? Oltre alla raccomandazione base di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, è importantissimo mantenere un buon equilibrio di idratazione nel corpo in modo costante, così che anche la pelle possa beneficiarne nelle corrette quantità.

Prodotti arricchiti con ingredienti che nutrono la cute e che la proteggano dagli agenti esterni, ma anche in grado di trattenere la sua naturale umidità. Lozioni a base di oli vegetali, come l' olio di cocco , di oliva, di mandorle dolci, ecc. e burri come quello di karité, ma anche ceramidi e acido ialuronico .

Secondo step immancabile per prendersi cura e per idratare la pelle del corpo in inverno è applicare una buona crema idratante o un olio corpo.

Per idratare la pelle del corpo in inverno, soprattutto se è molto secca, è importante unire all'idratazione tramite liquidi e alimenti, anche quella a livello topico.

Come prendersi cura della pelle del corpo in inverno?

Non fare docce o bagni troppo lunghi

Non utilizzare l'acqua troppo calda o bollente

Tamponare il corpo con un asciugamano morbido

Umidificare gli ambienti in cui si vive

Oltre all'idratazione, per prendersi cura della pelle del corpo in inverno ed evitare che si secchi troppo, è importante agire con degli ulteriori aiuti. Delle buone abitudini utili a mantenere la cute ben idratata.

Per esempio è opportuno evitare di fare docce e bagni con acqua troppo calda e per troppo tempo, ma piuttosto preferire una doccia veloce e con acqua tiepida o comunque non bollente. Certo, una coccola di tanto in tanto e un bel bagno rilassante non vi farà male, ma è bene non farlo come prassi.

Quando ci si asciuga, poi, è importante tamponare il corpo con un asciugamano morbido, per permettere all'umidità che si crea di idratare lo strato superficiale della cute.

Anche l'umidità degli ambienti in cui si vive è importante per mantenere idratata la pelle del corpo in inverno. Per questo è bene umidificare le stanze, evitando che l'aria si secchi troppo a causa del riscaldamento acceso e garantendo alla vostra cute massimo benessere e il giusto livello di idratazione.