Per idratare i capelli in modo efficace non basta un solo gesto. Bisogna, infatti, combinare l'uso di shampoo appositi con formulazioni ad hoc (per esempio contenenti acido ialuronico ) a trattamenti specifici pre e post lavaggio a base di prodotti nutrienti come burro di karitè o oli con comprovata efficacia sui capelli .

Dopo il lavaggio è sempre meglio usare un asciugamano in microfibra perché trattiene meno acqua rispetto a quelli in spugna e mantiene meglio l'idratazione dei capelli.

Per un'azione d'urto importante, le maschere possono essere applicate prima del lavaggio e lasciate in posa per minimo 15 minuti. Successivamente si deve passare al lavaggio , da fare sempre con shampoo non aggressivi ma idratanti, seguiti dalla maschera se non la si è usata prima, oppure dal balsamo.

Quelle più indicate allo scopo hanno tra gli ingredienti gli oli , in particolare di argan o di cocco , il burro di karitè o l' aloe vera . Anche gli agrumi sono ottimi per l'idratazione, così come la papaya e la banana perché hanno proprietà antiossidanti e sono ricchi di vitamine , che migliorano la lucentezza capillare.

Per idratare i capelli in profondità è necessario procedere con una hair care routine piuttosto rigorosa ma semplice, nella quale non può assolutamente mancare la stesura di una maschera nutriente pre shampoo , utilissima per donare alle chiome spente e secche idratazione, vitalità, elasticità e lucentezza.

Come idratare i capelli da asciutti?

Per essere sempre idratati, i capelli non devono essere trattati solo in fase di lavaggio, ma anche nei giorni successivi da asciutti. Una buona abitudine per dare booster di idratazione extra è quella di usare sieri per capelli, la mattina nel corso della propria beauty routine, ma anche la sera prima di andare a letto, in modo da permettere agli attivi di penetrare meglio nella fibra capillare nel corso della notte.

Per idratare i capelli da asciutti è molto importante anche usare sempre prodotti adeguati in fase di styling, come l'olio di argan, di cocco o i semi di lino, che oltre a idratare donano lucentezza.

Per evitare che perdano l'idratazione poi, al mare non ci si dovrebbe mai dimenticare di applicare una protezione solare che, esattamente come avviene per la pelle, li difende dai danni dei raggi UVA e UVB.

Anche legarli troppo spesso e troppo stretti potrebbe minare l'idratazione, quindi meglio fare attenzione.