Come fortificare i capelli indeboliti dal sole?

Cosa serve per fortificare i capelli indeboliti dal sole? Per fortificare i capelli indeboliti dal sole devi partire dall'alimentazione, portando a tavola vitamine e minerali. Taglia la chioma, eliminando le doppie punte, scegli shampoo e balsamo rinforzanti, inoltre evita di spazzolare i capelli quando sono bagnati e di asciugarli con il phon.

Come rinforzare i capelli dopo l'estate? Elimina le doppie punte;

Fai una maschera alla cute;

Evita phon e piastra;

Usa un prodotto di pre-styling. Dopo l'estate ridefinisci il tuo taglio, eliminando le doppie punte. In questo modo riuscirai a reidratare le lunghezze e ricostruire la fibra, ravvivando anche il colore. Non dimenticare di prenderti cura della cute. Per riequilibrarla ed evitare la caduta dei capelli durante il cambio di stagione l'ideale sarebbe effettuare una maschera lenitiva e decongestionante. Dopo lo shampoo tampona i capelli e applica un prodotto di pre-styling. Avvolgi i capelli in un turbante, in questo modo il prodotto riuscirà a penetrare in profondità. Evita di sottoporre la chioma ad alte temperature, lasciando asciugare i capelli – per quanto è possibile – in modo naturale. Per approfondire: Capelli rovinati dal mare: come curarli?

Cosa aiuta a rinforzare i capelli fini? Shampoo e balsamo rinforzanti;

Maschera nutriente;

Trattamento alla cheratina;

Trattamenti in fiala;

Integratori. Per rinforzare i capelli punta su shampoo e balsamo rinforzanti, con una formulazione arricchita con olio di Argan, vitamine e proteine. Una volta a settimana effettua una maschera ristrutturante e nutriente. Mettila sui capelli dopo averli tamponati, applicando il prodotto ciocca per ciocca. Terminato il tempo di posa risciacqua con acqua tiepida. Per rinforzare i capelli fini sono ottimi anche i trattamenti alla cheratina. Questa sostanza, che si trova naturalmente nella chioma, permette di nutrire intensamente il capello e di riparare i danni causati dal sole. Inoltre aiuta ad annullare l'effetto crespo. Da questo punto di vista sono validi pure i trattamenti in fiala. Permettono infatti di nutrire al massimo i bulbi, stimolando la microcircolazione sanguigna e favorendo la rigenerazione cellulare. Infine non dimenticare gli integratori. Scegli un prodotto multi nutriente e con un alto contenuto di biotina. Questo trattamento agisce direttamente sul metabolismo delle cellule, attivandolo, e favorisce la crescita dei capelli, rendendoli più forti.

Come far tornare i capelli forti? Cura l'alimentazione;

Spazzola i capelli prima dello shampoo;

Assumi vitamine;

Usa una federa in seta. Per far tornare i capelli forti dopo l'estate inserisci nella dieta verdura e frutta di stagione, ma anche legumi. Questi alimenti infatti contengono nutrienti preziosi come omega 3, proteine, minerali (zinco, ferro e magnesio) e vitamine del gruppo A, B, C, E. Si tratta di sostanze ottime per ristabilire la salute dei capelli, rendendoli nutriti e sani, soprattutto se al sole sono stati sottoposti a disidratazione. Ricordati di districare i capelli sempre prima dello shampoo e quando sono asciutti. L'acqua infatti tende a gonfiare e allungare il fusto del capello, causando il sollevamento dello strato più esterno. Se li pettini quando sono bagnati, dunque, causerai una rottura del capello. Non dimenticare di assumere il giusto quantitativo di nutrienti, in particolare le vitamine come la vitamina A, C ed E. La notte utilizza una federa in seta. Questo materiale aiuta a prevenire rotture e grovigli nei capelli. Se si spezzano di meno, infatti, i capelli tenderanno a diventare più forti e lunghi. Per approfondire: Come rigenerare i capelli?

Come togliere effetto paglia ai capelli? Usa un olio pre-lavaggio;

Detergi i capelli;

Scegli un live-in protettivo. Se i tuoi capelli sembrano paglia usa un olio pre-lavaggio e nutriente. Scegli l'olio di Jojoba che possiede proprietà energizzanti e aiuta a stimolare la circolazione, idratando la chioma. Detergi i capelli con uno shampoo idratante, scegliendo un prodotto che renda i capelli setosi e morbidi. Punta su un prodotto tensioattivi di origine vegetale, perfetto per nutrire e idratare in profondità la chioma arida e crespa. Scegli un live-in protettivo: aiuta infatti a favorire la pettinabilità e rende i capelli lucenti. Permette inoltre di proteggere la chioma durante l'asciugatura, rendendo i capelli voluminosi e morbidi senza appesantirli.