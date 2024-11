Che cosa è la skincare green? La skincare green è una nuova tendenza per la cura della pelle, che predilige ingredienti naturali o prodotti a base di ingredienti naturali. A questo dovrebbero aggiungersi imballaggio e pratiche di produzione sostenibili e rispettosi dell'ambiente, anche se non sempre le due cose coincidono.

Quali prodotti naturali usare per una skincare green? Olio di jojoba;

Camomilla;

Burro di karitè;

Aloe vera;

Alghe marine;

Argilla verde;

Yuzu;

Estratto di acqua di mare;

Ginseng rosso;

Olio di albicocca. Alcuni dei prodotti naturali indicati per una skincare green sono già noti, così come i loro benefici. Si va, per esempio, dalle proprietà lenitive e idratanti dell'aloe vera e della camomilla, a quelle anti-rughe delle alghe marine o, ancora, quelle purificanti e depurative dell'argilla. Probabilmente sono meno note le proprietà di alcuni prodotti, che però negli ultimi anni hanno preso campo nell'ambito cosmetico e della cura del corpo. Si parla delle proprietà esfolianti dell'estratto di acqua di mare o quelle antisettiche, antibatteriche e anti-rughe dell'olio di albicocca. A queste si aggiungono la ricchezza di vitamine A, C ed E presenti nell'estratto di radice di ginseng rosso e l'uso sempre più diffuso in cosmetica nello yuzu, un frutto tipico della Cina, molto apprezzato anche in Giappone e Corea per la grande quantità di vitamina C, che lo elegge a "frutto della bellezza". Non a caso la skincare coreana, a base di prodotti naturali, sta spopolando anche in Occidente.

Cosa contengono i cosmetici green per la cura della pelle? Olio d'oliva;

Olio di soia;

Burro di karitè;

Burro di cacao;

Cera d'api. Quelli elencati sono solamente alcuni degli ingredienti naturali di origine vegetale che vengono utilizzati nella cosmetica green. Oli, grassi e cere realizzati chimicamente possono essere sostituiti con ingredienti del tutto naturali per realizzare prodotti cosmetici green, nel rispetto non solo della propria pelle ma anche dell'ambiente. Per approfondire: Burro di karité: come usarlo nella skincare?

Come usare i prodotti della skincare green? Come qualsiasi altro prodotto cosmetico, quelli della skincare green vanno usati in base al proprio tipo di pelle. Una pelle secca, per esempio, beneficerà della ricchezza dei burri sia applicati in purezza che contenuti in specifiche formulazioni (per esempio struccanti o idratanti e nutrienti). Invece, una pelle mista o una pelle grassa otterrà maggiori vantaggi all'argilla, specie in forma di maschera, perché purifica e normalizza la produzione di sebo. Assecondando le esigenze della nostra pelle possiamo creare una green routine personalizzata con gli ingredienti preferiti.

Da cosa riconoscere prodotti green e sostenibili? Codici INCI;

Packaging;

Formule di realizzazione;

Certificazioni ecologiche e green. La prima cosa da fare per riconoscere i prodotti green per la skincare è guardare l'INCI sull'etichetta. L'INCI è la denominazione internazionale che viene utilizzata per indicare sull'etichetta dei prodotti cosmetici gli ingredienti di cui sono fatti. Quindi guardate se i prodotti contengono ingredienti naturali o chimici e se hanno una certificazione. Non bisogna trascurare il lato che riguarda il rispetto dell'ambiente. Ecco che entrano in gioco anche il tipo di packaging e il processo produttivo dei cosmetici, che devono essere pensati per ridurre l'impatto sul pianeta con materiali non inquinanti e incidere sempre meno sul riscaldamento globale. Meglio preferire un imballaggio riciclabile, preferibilmente in carta o cartoncino per ridurre l'uso di plastica.

Quali sono le certificazioni per i prodotti green ecologici? Ecobio;

Cosmesi Natuale;

VeganOK;

Natrue;

Cosmos. Quando guardate l'etichetta dei prodotti, fate attenzione alla presenza di una delle certificazioni ecologiche e green che abbiamo elencato sopra, per essere certi di aver fatto la scelta giusta. Inoltre negli ultimi tempi, molte aziende fanno attenzione anche all'anti-spreco e dunque mettono in atto politiche di riciclo e riutilizzo degli scarti organici di produzione da impiegare in altre filiere (upcycling).

Quali sono i benefici della skincare green? Pelle sana;

Viso luminoso e fresco;

Ridotto rischio di irritazioni e allergie;

Sostenibilità;

Rispetto per l'ambiente. La skincare green per il viso mette insieme i benefici che i prodotti naturali apportano alla pelle e il rispetto per l'ambiente. L'attenzione per il pianeta è un trend che fortunatamente si sta diffondendo sempre di più e in diversi ambiti, che passano anche dalla cura del corpo e dalla cosmesi. Sempre più aziende, infatti, stanno svoltando in una direzione green. Vengono utilizzati più prodotti di origine naturale, preferibilmente vegetale, che riducono il rischio di irritazioni e allergie. A questo si aggiunge una rinnovata attenzione ai metodi di produzione e al packaging nel segno della sostenibilità. Inquinare meno possibile e produrre a impatto zero rientrano tra gli obiettivi di una skincare green. Anche se a volte le due cose non vanno a braccetto e "naturale" non vuol dire necessariamente anche "sostenibile".