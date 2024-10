Trattamento pre shampoo: come trattare i capelli prima dello shampoo? Prima dello shampoo, e dunque prima di lavare i capelli, si possono effettuare una serie di trattamenti pre shampoo ideali per migliorare la penetrazione degli attivi, conferire lucentezza e mantenere splendenti e sani i capelli. Consideriamo questa aggiunta alla propria haircare come un valore da non sottovalutare, specialmente in momenti dove i capelli sono molto stressati dal sole o dalle attività quotidiane. Perché il balsamo e l'olio termoprotettivo da applicare prima dello styling sono solo una parte della routine di bellezza del capello.

Cos'è il trattamento pre shampoo? Il lavaggio dei capelli comincia con una fase pre shampoo che fornisce una cura approfondita della cute e delle lunghezze. Ce ne sono diverse, dall'applicazione di sieri fino all'hair oiling ai trattamenti della cute. Vanno messi in posa per un po' di tempo, così che gli attivi possano penetrare in profondità e creare una base ideale per l'uso dello shampoo preferito. Il trattamento pre shampoo può davvero fare la differenza in una serie di situazioni che tutte conosciamo bene. Quando il lavaggio dei capelli lascia qualcosa a desiderare, come una cute grassa o particelle di pelle morta simile a forfora, è giunto il momento di prendersi cura della cute molto prima di entrare in doccia. Molti trattamenti pre-shampoo prevedono l'uso di: Maschere nutrienti o purificanti . Molte maschere possono essere applicate 20-40 minuti prima dello shampoo sulle lunghezze, così da creare un effetto

Fialette . I trattamenti in fialette forniscono un boost di energia, idratazione o rivitalizzazione ai capelli assetati, rovinati o bisognosi di particolari trattamenti. Sono trattamenti da utilizzare ciclicamente, 1-2 volte l'anno, e forniscono il nutrimento necessario all'elasticità e alla bellezza del capello.

Oli essenziali . Più naturali, gli oli essenziali sono dotati di una grande quantità di proprietà specifiche e dedicate. Detto questo, è di fondamentale importanza discutere col dermatologo prima di provare qualsivoglia trattamento fai da te a base di oli essenziali, i quali richiedono un dosaggio specifico per avere effetto.

Scrub per la cute. Ideali per persone che soffrono di forfora o problemi alla cute, questi scrub ripristinano, o aiutano a farlo, la salute naturale del cuoio capelluto, aiutando i bulbi piliferi a respirare e ad alleviare secchezze, rossori o sanguinamenti localizzati dovuti a pruriti eccessivi. Sono prodotti pensati per risolvere una serie di problematiche legate alla bellezza generale del capello, alla sua salute, al benessere della cute o alla resa perfetta dello styling che verrà – come accade per i trattamenti pre shampoo pensati per i capelli ricci. Sull'etichetta troverete sempre le indicazioni e i metodi di utilizzo dei trattamenti da applicare prima dello shampoo, così da non sbagliare le quantità o i tempi di posa. Per approfondire: Maschera ai capelli: quante volte a settimana?

Ogni quanto fare il pre shampoo? Massimo una volta alla settimana. Come accade con la skincare, l'haircare richiede un certo livello di controllo dal punto di vista delle quantità e della frequenza di utilizzo. Le maschere e gli scrub vanno utilizzati con parsimonia e attenzione, così come gli oli essenziali e i trattamenti ciclici in fialette. A meno che il dermatologo non abbia prescritto diversamente, è importante effettuare i trattamenti pre shampoo con cura e con attenzione, non più di una volta la settimana.

Cosa fare prima di fare lo shampoo? Lascia agire l'eventuale trattamento pre shampoo, rispettando con cura i tempi di posa per evitare sprechi e, soprattutto, massimizzare l'efficacia del prodotto.

Pettina con cura i capelli con la spazzola perfetta per districare i nodi, in maniera da distribuire l'olio e, soprattutto, preparare il capello allo shampoo nel miglior modo possibile. Pettinare i capelli svolge una serie di funzioni utili per la distribuzione del sebo e per regolare la lucentezza e la salute del capello. Non solo: aiuta a rimuovere i capelli morti, in maniera da evitare che, con l'acqua, si creino nodi difficili da gestire una volta bagnati e massaggiati. Per approfondire: Maschere per Capelli Fai da Te: come prepararle

Come districare i capelli prima dello shampoo? La giusta spazzola può fare i miracoli per districare un capello riottoso prima dello shampoo. Chi ha i capelli fini sa quanto pettinarsi possa trasformarsi in un'operazione dolorosa. Abbiniamo spazzole con denti in nylon leggermente incurvati e, all'occorrenza, spray districanti per ottenere una chioma liscia e priva di asperità. Solo così saremo davvero pronte a uno shampoo perfetto, a cui dovranno seguire tutti gli step necessari alla cura del capello: per esempio il balsamo e infine la maschera post shampoo.