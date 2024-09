Come far durare l'abbronzatura Finite le vacanze è desiderio di molti mantenere il più a lungo possibile l'abbronzatura, che ci regala quel tocco di fascino in più. Ci sono delle semplici regole di beauty routine che possono aiutarci a prolungare il colore ambrato della pelle.

Sono necessarie delle cure quotidiane dell'epidermide che lavorano in sinergia.

Ecco il decalogo per una pelle sana, luminosa e abbronzata più a lungo.

Come e perché è importante idratare dall'esterno? Parola d'ordine idratazione: è una delle regole più importanti per mantenere la pelle più bella. Sul viso applicare mattino e sera un cosmetico ad azione idratante e nutriente. Sul corpo si può optare per una crema idratante o un olio o lozione doposole, studiate per mantenere la pelle vellutata ed evitare la desquamazione. Ideale applicare la crema subito dopo la doccia. Questo favorirà il mantenimento della giusta umidità sulla pelle, contrastando quindi quel senso di secchezza e sensazione di "pelle che tira".

Come idratare dall'interno? Alla corretta beauty routine è fondamentale abbinare l'idratazione dall'interno. Questa deve essere regolare nel corso della giornata. Ricordarsi che è preferibile bere a piccoli sorsi per favorire il corretto assorbimento dei nutrienti contenuti nell'acqua. Si può optare per acqua naturale o effervescente naturale, ma anche frullati ed estratti di frutta e verdura. I vegetali sono ricchi di preziosa acqua biologica, fondamentale per assicurare una corretta idratazione dell'organismo e di conseguenza della pelle.

Perché evitare l'acqua calda? No alle docce troppo calde. L'acqua calda tende a seccare la pelle, a disidratarla e a renderla meno luminosa. È preferibile optare per una temperatura tiepida, magari con gli ultimi secondi con acqua più fredda. La doccia non dovrebbe durare più di 5 minuti. Tamponare poi la pelle, con un asciugamano, senza sfregarla eccessivamente.

Quali saponi usare? La scelta del detergente può influire sull'abbronzatura. È preferibile optare per detergenti delicati, affini della pelle, anche a base oleosa per evitare di seccare la pelle. Preferire cosmetici con formulazioni il più possibile di origine naturale, arricchiti da ingredienti idratanti ed emollienti. Questo permetterà di rimuovere le impurità, rispettando il film idrolipidico, lo strato protettivo naturale della pelle.

Corretta detersione del viso: perché è importante per l'abbronzatura? Il viso va deterso al mattino e alla sera con prodotti delicati, che non vadano a seccare la pelle. Proprio come detto sopra per il corpo. Anzi, le attenzioni sulla pelle di viso, collo e décolleté devono essere ancor più accurate. Può essere utile optare per un cosmetico che contenga ingredienti idratanti e lenitivi. Evitare prodotti eccessivamente schiumogeni, che possono alterare il film idrolipidico. Non dimentichiamo di pulire il viso, magari per paura di togliere via l'abbronzatura. Pori puliti, liberi da impurità e inquinamento renderanno la pelle luminosa, più liscia e setosa.

Si può fare l'esfoliazione? Sì all'esfoliazione, ma che sia delicata. Un leggero scrub sul corpo favorirà l'eliminazione delle cellule morte e renderà il colorito della pelle più uniforme. Non solo, la pelle apparirà, una volta applicato l'idratante, anche più luminosa e liscia. È preferibile optare per scrub con microgranuli, arricchiti di agenti idratanti. La pelle non va mai aggredita, né irritata.

Potete esfoliare sempre con estrema delicatezza anche il viso e poi passare ad una buona idratazione.

Spazzolatura a secco Anche la pratica delicata della spazzolatura a secco sul corpo può aiutare a prolungare l'abbronzatura. Aiuta, infatti, ad eliminare le cellule morte più superficiali, otteniamo una esfoliazione leggera della pelle. Il corpo appare più luminoso, la pelle è più liscia. L'abbronzatura è più uniforme. Non solo: si favorisce il rinnovamento cellulare. Ideale al mattino anche per riattivare la circolazione e migliorare l'ossigenazione dei tessuti. Può essere una alternativa allo scrub. Per approfondire: Dry Brushing: Cos’è? A cosa serve e come si fa l’esfoliazione a secco?

Protezione solare? È assolutamente consigliato, in caso di esposizione al sole, proseguire con l'applicazione di una protezione solare, che non solo potrà prevenire arrossamenti della pelle, ma aiuterà a mantenere la tintarella più uniforme.