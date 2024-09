Come far crescere i capelli più velocemente?

Come far crescere più in fretta i capelli? Se hai tagliato i capelli per cambiare look o perché rovinati e stai sognando una lunga chioma devi sapere che ci sono alcuni trucchi che possono aiutarti a far crescere i capelli più in fretta. Da uno stile di vita sano, a spuntatine regolari fino alla scelta di prodotti ad hoc per stimolare i follicoli: i rimedi sono tanti, vediamoli insieme nel dettaglio.

Come stimolare la crescita dei capelli? Scrub e massaggi per il microcircolo;

Assumere vitamine specifiche per il benessere dei capelli;

Dormire su una federa di seta;

Fare docce fresche. Se desideri stimolare la crescita dei capelli puoi seguire questi piccoli accorgimenti. Un buon afflusso di sangue ai follicoli piliferi garantisce che essi ricevano un adeguato apporto di ossigeno e nutrienti, necessari per produrre capelli sani e forti. Per migliorare la microcircolazione, è utile massaggiare regolarmente il cuoio capelluto con movimenti circolari, preferibilmente utilizzando oli essenziali come quello di rosmarino, che è noto per le sue proprietà stimolanti. Ci si può fare aiutare da integratori come quelli a base di vitamina A, vitamina C, vitamina E e zinco: tutti ingredienti che alcuni studi hanno mostrato essere particolarmente di supporto per il benessere della chioma. Dormire su una federa di seta è un accorgimento che può fare una differenza significativa nella salute dei capelli. A differenza delle federe di cotone, la seta riduce l'attrito tra i capelli e la superficie del cuscino, prevenendo rotture e danni durante il sonno. Il calore è nemico dei capelli: ecco perché tra le tips utili c'è anche quella di scegliere una temperatura dell'acqua nella doccia tendenzialmente fresca o tiepida. In più, proprio il passaggio tra tiepido e freddo dà modo di stimolare il microcircolo.

Come si fa a velocizzare la crescita dei capelli? Stile di vita sano;

Tagliare le lunghezze rovinate;

Evitare tinture aggressive prediligendo quelle naturali;

Prestare attenzione alle fonti di calore;

Fare scrub e massaggi per sitmolare la circolazione;

Proteggere da aggressioni esterne. Sono in tanti a sognare di velocizzare la crescita dei capelli, seppur non esista una formula magica ci sono alcuni accorgimenti che possono aiutare. Fare tagli frequenti, rimuovendo le doppie punte, è un primo step. Nonostante possa sembrare controintuitivo, eliminare le punte danneggiate impedisce che i capelli si spezzino ulteriormente, permettendo alla chioma di crescere in modo più uniforme e sano. Avere uno stile di vita sano e mangiare correttamente sono fondamentali per favorire la crescita dei capelli. Una dieta equilibrata, ricca di vitamine, minerali e proteine, fornisce ai follicoli piliferi i nutrienti necessari per produrre capelli forti e sani. L'ideale sarebbe evitare tinture aggressive e decolorazioni, ma già prediligere quelle naturali è un passo in avanti per preservare il capello dalle soluzioni chimiche che possono indebolire e quindi rallentare la crescita. L'uso frequente di piastre, arricciacapelli e asciugacapelli ad alte temperature va a danneggiare le lunghezze che nel tempo risulteranno più fragili. Un consiglio in più è quello di spazzolare regolarmente ogni sera, avendo cura di scegliere la spazzola in modo adeguato e di intervenire anche sul cuoio capelluto così da stimolare la circolazione. Fare massaggi e scrub è un metodo efficace per stimolare i follicoli piliferi: con movimenti circolari migliora la circolazione sanguigna, mentre gli scrub delicati rimuovono le cellule morte. Si suggerisce poi di proteggersi dalle aggressioni esterne: in primis usando una protezione solare per capelli ma non va trascurato l'impatto dell'inquinamento.

Quante volte bisogna lavare i capelli per farli crescere? La frequenza dei lavaggi impatta sulla salute dei capelli

Sarebbe consigliato non superare la frequenza di 2 o 3 shampoo a settimana La domanda "ogni quanto bisogna lavare i capelli?" è estremamente comune: c'è chi ritiene sia necessario uno shampoo quotidiano, e chi invece preferisce rendere più distanziati i lavaggi cercando di raggiungere uno solo a settimana. La verità è che molto dipende dal proprio tipo di capello ma cercare di restare tra i 2 e i 3 shampoo a settimana fa in modo che gli oli naturali penetrino nei capelli, così che possano ripararsi e idratarsi crescendo più forti e quindi meno fragili o inclini alla rottura. Per approfondire: Pro e contro del lavare i capelli tutti i giorni: è vero che fa male?

Cosa non fa crescere i capelli? Una dieta scorretta.

Stress.

Alcol, tabacco e caffè.

Uso eccessivo di piastre e strumenti di styling.

Prodotti di detersione aggressivi. Ci sono alcune situazioni che danneggiano inevitabilmente il capello e influiscono poi sulla salute generale dello stesso, rallentandone la crescita. Tutto parte dallo stile di vita: un'alimentazione sregolata, con un apporto di vitamine insufficienti inevitabilmente impatta sui capelli. carenze di ferro, zinco e vitamine B rendono i capelli più fragili, opachi e spesso ne causano la caduta. L'abuso di alcol, tabacco e caffè può anch'esso compromettere la salute dei capelli. Attenzione poi agli strumenti di styling: il calore eccessivo di piastre, ferri arricciacapelli e altre opzioni impatta notevolmente. Ricordiamo in più che i capelli cambiano con il passare degli anni. Ultimo consiglio è quello di scegliere con cura lo shampoo, il balsamo e i prodotti da applicare: cercando soluzioni che mantengano la pulizia a lungo si rischia di incorrere in formulazioni molto aggressive che irritano il cuoio capelluto con le conseguenze del caso. Per approfondire: Come sistemare i capelli sfibrati?