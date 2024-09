Come far crescere i capelli? I 10 migliori modi

Quali sono i 10 modi per far crescere i capelli? Dal taglio regolare allo scrub del cuoio capelluto, passando per i trattamenti alla cheratina e per un ridotto uso del calore: i capelli hanno un loro naturale ciclo di vita ma per agevolarne la crescita esistono almeno 10 modi, in grado di agire su più fronti. L'obiettivo è sempre quello di stimolare il bulbo pilifero a lavorare meglio e più velocemente, e di nutrire le punte in modo che non si spezzino ma consentano alla chioma di svilupparsi in lunghezza.

1. Tagliarli spesso Anche se tagliare i capelli quando li si vuole far crescere sembra controproducente, il segreto numero uno è proprio spuntarli regolarmente di qualche centimetro. L'ideale sarebbe farlo circa ogni due o tre mesi e tenere monitorate doppie punte ed estremità rovinate, eliminandole quando presenti. Queste accortezze non aiutano a farli crescere più rapidamente alla radice, ma ad evitare che si spezzino sul finale e quindi a vederli sviluppare in lunghezza.

2. Scegliere lo shampoo giusto Esistono in commercio shampoo appositamente pensati per stimolare la crescita del capello e che quindi rappresentano la scelta migliore per chi ambisce a vedere la propria chioma allungarsi velocemente. In alternativa, ottimi anche quelli delicati e nutrienti, ricchi di oli che ristrutturando la fibra capillare la rendono più forte e meno incline a spezzarsi. Meglio invece evitare prodotti troppo aggressivi, che possono accumularsi sul cuoio capelluto, ostruire i bulbi piliferi o irritare la cute.

3. Fare lo scrub al cuoio capelluto Per far crescere i capelli è fondamentale prendersi cura del cuoio capelluto, facendo regolarmente uno scrub prima dello shampoo. In questo modo la circolazione sanguigna apporta una maggior ossigenazione ai bulbi piliferi, che a sua volta rende i capelli più forti e ne accelera la crescita. Per approfondire: Scrub con henné ai capelli: benefici

4. Stimolare le radici Oltre allo scrub, per supportarne il microcircolo, sul cuoio capelluto è indicatissimo anche applicare sieri appositamente pensati per rinforzare i capelli e favorire una crescita più sana e veloce. La maggior parte delle volte si usano dopo il lavaggio ma prima di applicarli è bene controllare quanto riportato sulla confezione.

5. Rinforzare le punte Per evitare che i capelli si spezzino e che quindi non si sviluppino in lunghezza, è importante dedicarsi anche alle punte, con l'applicazione di sieri ristrutturanti o maschere che oltre a nutrire sigillino le cuticole.

7. Usare la cheratina La cheratina è la principale proteina presente nella struttura dei capelli. Purtroppo con il passare degli anni tende a diminuire e questo si traduce in capelli più spenti e deboli, che si spezzano facilmente. Per evitarlo e fare in modo che crescano esistono diversi trattamenti ai quali ci si può sottoporre. La creatina però può anche essere integrata tramite l'alimentazione, essendo presente in molti alimenti tra i quali yogurt, latticini poveri di grassi, pesce, carni bianche e legumi.

8. Pettinare correttamente Pettinare i capelli è fondamentale per evitare che si aggroviglino ma farlo troppo spesso può portare al loro staccarsi prima del tempo, quindi il consiglio è di usare la spazzola solo se necessario e di disciplinare le ciocche con le dita quando possibile.

9. Ridurre l’uso del calore A rovinare i capelli, inibendone la crescita sia alla radice sia sulla lunghezza, è anche i calore quindi l'uso di phon e piastra andrebbe limitato il più possibile ed essere sempre preceduto dall'uso di un termoprotettore. Attenzione anche all'asciugamano, che dopo lo shampoo onde evitare traumi alla chioma non va mai strofinato troppo energicamente.

10. Usare il cuscino giusto A stressare i capelli è anche la frizione che si crea la notte con il cuscino. Per evitarla l'ideale è usare federe in seta o, in alternativa, raccogliere i capelli in una cuffia, sempre in seta. Se ciò che ti abbiamo detto ti è risultato utile, ti consigliamo anche di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità di bellezza, estetica, benessere e cosmetica.