Come faccio a depurare la pelle del viso?

Come si fa a depurare la pelle del viso? Per depurare la pelle del viso si deve ricorrere a una pulizia delicata, non si deve trascurare l'esfoliazione e ciclicamente sarebbe utile fare un detox. Inoltre, occorre adattare il nostro stile di vita per aiutarla dall'interno e per proteggerla da tutti i fattori esterni che possono aggredirla o rovinarla.

Come pulire in profondità la pelle del viso? Rimozione del trucco con un detergente o acqua micellare;

Detersione con un prodotto detergente delicato;

Esfoliazione, per eliminare le cellule morte dal viso;

Vapore, che aiuta nella rimozione delle impurità più profonde;

Maschera purificante, utile ad assorbire l'eccesso di sebo;

Idratazione, per mantenere la cute morbida, elastica e sana. Per pulire in profondità e depurare la pelle del viso, quindi, è importante agire con gesti mirati e con prodotti specifici, adatti alla propria pelle ma anche ricchi di tutte quei componenti utili a prendersi cura della cute in profondità. Dopo aver lavato bene il viso con un detergente o acqua micellare, utile a rimuovere ogni traccia di trucco, si passa una seconda detersione, da eseguire con un detergente delicato e che rispetti le caratteristiche della propria pelle, permettendovi di pulirla da ogni impurità, eseguendo un massaggio circolare e risciacquando abbondantemente con acqua tiepida una volta terminato. A questo punto si esegue l'esfoliazione, utile a rigenerare la cute e a eliminare le cellule morte, donando alla pelle un aspetto sano e lucente. Quarto step di una skincare per depurare la pelle del viso, poi, è il vapore caldo, che serve per aiutare i pori a dilatarsi andando a facilitare la rimozione delle impurità più profonde. Una volta fatto è il momento della maschera viso purificante, solitamente all'argilla e che serve per assorbire il sebo in eccesso dalla cute oltre che per eliminare eventuali ulteriori impurità del viso. Infine, si passa all'idratazione, uno step essenziale per mantenere la cute sempre elastica, morbida e luminosa Per approfondire: Pulizia del Viso: fai da te e dall'estetista

Come togliere tutte le impurità del viso? Detergere la pelle in modo corretto sia al mattino che la sera;

Non utilizzare acqua calda durante la detersione;

Evitare di toccarsi il viso in continuazione;

Praticare un'attività fisica all'aria aperta, utile a migliorare la circolazione e a ossigenare la pelle.

Sottoporsi a delle sedute di pulizia in un centro specializzato Per depurare la pelle del viso e togliere tutte le impurità della pelle, oltre a una skincare mirata mattina e sera (più leggera nel primo caso, più corposa fine giornata) è importante anche prestare attenzione alla temperatura dell'acqua che si utilizza, che non deve essere calda per evitare che questa vada a stimolare le ghiandole sebacee nella produzione di sebo in modo eccessivo. Ma non solo. Tra le buone abitudini utili a impedire alla pelle di sporcarsi eccessivamente, anche il toccarsi di continuo il viso è da eliminare, poiché le mani sono il maggior veicolo di sporcizia e batteri che ci siano e che vanno a depositarsi sulla pelle. Così come è utile aiutare la pelle a mantenersi ben ossigenata e radiosa, per esempio dedicando del tempo a svolgere un'attività fisica all'aria aperta, una buona abitudine che fa bene alla cute e al corpo. Infine, altra tassello importantissimo per depurare la pelle in modo profondo, è quello di dedicarsi a cadenza regola una pulizia profonda professionale, andando a eliminare ciò che la normale skincare non riesce a raggiungere, donandovi una pulizia perfetta e completa.

Quale routine detox per il viso seguire? Eseguire un'attenta detersione e rimozione del trucco/impurità;

Esfoliare la pelle;

Vapore per aprire i pori;

Maschera per purificare la pelle;

Tonico astringente e acqua fredda per chiudere i pori;

Crema idratante. Gli step fondamentali e quotidiani da seguire per pulire e depurare la pelle del viso sono essenzialmente cinque. Si va dalla detersione del viso, da fare con prodotti ad hoc per la propria tipologia di pelle e da eseguire due volte al giorno, mattina e sera, all'utilizzo di un tonico rinfrescante e astringente, il siero viso, la crema contorno occhi e la crema viso idratante. Se si parla di una routine detox più approfondita, invece, alla normale skincare va aggiunta l'esfoliazione o scrub viso, subito dopo il detergente. Va anche affiancato l'uso del vapore caldo sulla pelle per aprire bene i pori (da fare anche solo riempiendo di acqua bollente una pentola e lasciando che il vapore arrivi sul viso o anche tamponando la pelle con un asciugamano caldo). Dopo il vapore potranno anche essere applicate una maschera (che penetrerà più in profondità) e un tonico astringente post maschera, per richiudere i pori della pelle, oltre che la crema idratante, sia occhi che viso, per donare massimo nutrimento alla cute. Una routine detox che non deve essere fatta quotidianamente, ma una o due volte alla settimana o ogni dieci giorni.

Come rendere il viso più luminoso? Detergere e purificare la pelle per contrastare il colorito Spento;

Idratare la cute;

Utilizzare la protezione solare;

Bere tanta acqua;

Prediligere gli alimenti ricchi di vitamine e antiossidanti

Eseguire massaggi e della ginnastica facciale ad hoc, per attivare il microcircolo e stimolare il ricambio cellulare.

Evitare il fumo. Detersione, esfoliazione e l'applicazione di maschere purificanti sono tasselli imprescindibili per depurare la pelle del viso e donarle massima luminosità. Così come eseguire una corretta idratazione, sia a livello topico che bevendo tanta acqua ogni giorno e applicando sempre una protezione solare con SPF alto, utile a schermare la cute dai danni dei raggi UV. Altro tassello importante per donare massima luminosità alla pelle, poi, è l'alimentazione, prediligendo cibi ricchi di vitamine (C, A ed E in primis) e antiossidanti. Tra questi sono ottimi e verdure e frutti come i cavoletti di Bruxelles, la zucca, la frutta secca e i semi, gli agrumi, i kiwi, i peperoni, i pomodori, le verdure a foglia verde come spinaci, basilico, broccoli, carciofi, cavoli o asparagi, tutti cibi ricchi di vitamina C. Ma anche le uova, che stimolano la produzione di collagene e che contengono grassi benefici che aumentano il livello di idratazione della pelle. In più è bene prendersi della bellezza della propria pelle anche tramite dei massaggi ad hoc o la ginnastica facciale, utile a riattivare il microcircolo della cute, stimolando il ricambio cellulare della stessa e garantendole massima lucentezza ed elasticità. Una buona abitudine da inserire nella propria beauty routine quotidiana, al mattino o alla sera. Proprio come se fosse un passaggio della vostra skincare. Da evitare, invece, il fumo. E non solo per i tanti aspetti negativi che questo ha sul corpo ma anche per quelli che ha sulla nostra pelle. Che come dimostrato da diversi studi, infatti, il fumo contribuisce anche a ingrigire e opacizzare la pelle, velocizzandone l'invecchiamento. Per approfondire: Cosa serve davvero per una pelle più luminosa?

Cosa bere per purificare la pelle? Acqua, almeno due litri al giorno;

Tisane, tè verde o tè non zuccherati;

Succo di limone, detossificante;

Acqua di cocco, che aiuta a eliminare le tossine;

Evitare le bevande zuccherate. Tra le cose più importanti da fare per depurare la pelle, l'idratazione è senza dubbio una tassello imprescindibile. Bere almeno due litri di acqua al giorno, oltre a essere una buona abitudine di benessere per il corpo in generale, favorisce l'eliminazione delle tossine, depurando e idratando la cute dall'interno e regalandone un aspetto più radioso e sano. Oltre all'acqua, anche il tè verde e le tisane possono aiutare a depurare la pelle del viso, soprattutto se a base di tarassaco, ortica, malva o bardana, piante che svolgono un'azione depurativa e che aumentano la diuresi utile all'eliminazione delle scorie e delle tossine dal corpo. Il succo di limone e l'acqua di cocco sono entrambi ottimi alleati per eliminare le tossine dal corpo e favorire la depurazione della cute. Infine è bene evitare di bere bevande zuccherate, poiché proprio lo zucchero è uno dei nemici numero uno della pelle. Questi, infatti, legandosi alle proteine creano una reazione chiamata glicazione, che distrugge il collagene e che innesca una perdita di elasticità nella cute.