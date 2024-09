Come faccio a capire quale rossetto mi sta bene?

Come capire che colore di rossetto ci sta bene? Per capire qual è il colore di rossetto che più si adatta a te devi analizzare la loro forma, osservare il tuo incarnato e tenere conto anche del tuo mix Pelle-Occhi-Capelli. La scelta della tonalità migliore non solo esalta le tue labbra, ma può anche renderle apparentemente più voluminose e turgide e dare loro un aspetto più giovane.

Come trovare la tonalità giusta di rossetto? Osserva il tuo viso alla luce naturale;

Individua l'effetto che vuoi ottenere (rimpolpante, ringiovanente, lucidante o ridefinente);

Tieni conto di eventuali difetti o imperfezioni delle labbra e del contorno labbra;

Non sottovalutare l'armocromia. Scendiamo ancor più nel dettaglio: trovare la tonalità giusta di rossetto è semplice se conosci bene il tuo viso e hai le idee chiare. La prima cosa da fare, dunque, è osservare il volto davanti a una finestra, illuminate da luce naturale. Questa tipologia di luce ti permetterà di avere chiare le tue caratteristiche e i tuoi colori, sia quello dell'incarnato che quello delle labbra. Sì, perché il colore delle labbra va dal bruno (per chi ha la pelle più scura) al rosa tenute, e può anche cambiare in base all'età. Il colore di partenza è essenziale per scegliere una tonalità che si combini alla perfezione. In più, è necessario che tu capisca cosa vuoi ottenere: le labbra sottili avranno bisogno di essere rimpolpate o volumizzate, mentre labbra già voluminose potrebbero invece aver bisogno di un rossetto che le lucidi o ne ridefinisca i contorni. Infine, labbra mature avranno bisogno di essere idratate e (almeno otticamente) ringiovanite. Vanno anche considerati i difetti del contorno labbra: rughe, screpolature e opacità possono giocare a sfavore di specifiche tinte. Viste queste variabili, esiste una soluzione adatta a tutte? Sì: è l'armocromia make up.

Armocromia: che rossetto usare? Primavera: corallo, nude, pesca, rosso opaco;

Estate: rosa confetto, rosa antico, malva, nude freddo, glicine;

Autunno: marrone; beige; rosso aranciato; rosa; terracotta;

Inverno: rosso, ciclamino, viola, lampone, ciliegia, malva. In linea del tutto generale, queste sono le tonalità che stanno meglio alle singole stagioni armocromatiche, ma attenzione: non si tratta di certezze granitiche. Sì, perché nel caso tu non lo sappia le stagioni sono definite dalla combinazione di sottotono, valore, intensità e contrasto e nel caso in cui uno di questi fattori prevalga entra in gioco anche il sottogruppo, che può far variare in modo più o meno consistente la palette di colori che possono starti bene.

Come essere sicure dell'armocromia per il rossetto? Facendo una seduta con una consulente;

Affidandosi ai test online. Per individuare stagione e relativo sottogruppo la via più sicura è sottoporsi a una seduta con un armocromista, in grado di cogliere ogni sfumatura del tuo volto e stabilirne le peculiarità cromatiche. Non vanno però sottovalutati i test che puoi fare a casa da sola: basta essere ben struccate, mettersi davanti alla finestra con uno specchio e raccogliere i capelli. Gli esperti di armocromia utilizzano dei drappi specifici, ma a casa puoi usare delle pezze oppure degli indumenti di colori specifici. Ogni volta che cambi colore osservati con estrema attenzione, notando se il viso si illumina maggiormente con una tonalità piuttosto che con un'altra. Per approfondire: Armocromia test: come scoprire stagione e sottotono

Come trovare il colore giusto del rossetto? Sempre secondo l'armocromia, le persone inverno hanno colori scuri, intensi e dal sottotono freddo, che ovviamente devono essere mantenuti e replicati anche nella scelta del rossetto. Da evitare le nuance calde, a favore di quelle glaciali e brillanti come le temperature di questa stagione metereologica. La stagione primavera è caratterizzata da un sottotono caldo e da molta brillantezza e proprio per questo il rossetto ideale è di nuance vivaci, brillanti e calde. Le persone che appartengono alla stagione estate hanno solitamente pelle e occhi chiari e un sottotono freddo e i colori che meglio le valorizzano sono delicati, pastello, e ovviamente dal sottotono freddo. Se i colori tipici dell'autunno meteorologico sono quelli della terra e delle foglie secche, lo stesso vale per la stagione armocromatica, che prende ispirazione dalla natura in questo periodo dell'anno. Le persone che vi appartengono sono caratterizzate da colori scuri e un sottotono caldo.

Che tinta labbra mi sta bene? Per la tinta labbra valgono le stesse indicazioni cromatiche che ti abbiamo appena dato: tieni assolutamente in considerazione l'armocromia. Ci sono però anche delle indicazioni pratiche per usare bene la tinta labbra che non possono essere prese sottogamba. Questi cosmetici sono perfetti per chi desidera un rossetto impeccabile e duraturo, ma proprio per via del suo effetto long-lasting può tendere a seccare le labbra. Prima dell'applicazione, dunque, occorre idratare le labbra. Stessa cosa va fatta subito dopo (non appena la tinta è asciutta): si può applicare un burrocacao trasparente o un velo di gloss.