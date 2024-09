Come evitare la decolorazione delle unghie con l'età?

Cosa fare quando l'unghia diventa gialla e opaca?

Ridurre la frequenza di applicazione dello smalto;

Alzare la qualità complessiva dei prodotti utilizzati;

Usare solventi per smalto senza acetone e di alta qualità;

Smettere di fumare;

Mantenere elevati i livelli di idratazione delle mani;

Fare degli esami del sangue e, insieme al medico, capire se ci sono delle carenze alimentari da colmare (es: vitamine o minerali da assumere di più, o attraverso integratori).

La cosiddetta xantonichia, ovvero l'alterazione cromatica che fa diventare gialle le unghie di una persona, sia giovane che in età avanzata, è un fenomeno molto diffuso sia tra gli uomini che le donne. La causa dietro l'unghia gialla può dipendere da molti fattori, alcuni patologici, altri invece comportamentali.

Per esempio, applicare con molta frequenza lo smalto può far ingiallire il letto ungueale, così come fumare. Anche le cure farmacologiche (antibiotiche o antitumorali) possono far ingiallire le unghie, così come i farmaci anti acne. Attenzione poi all'uso di solventi per smalto di bassa qualità o all'uso di smalti molto pigmentati con un base coat di bassa qualità.

Se i casi non sono questi, è importante valutare l'unghia gialla come un potenziale sintomo, e discuterne col medico curante prima di intraprendere qualsiasi altra attività.

Ciò detto, molto spesso l'unghia gialla è anche associata all'avanzare dell'età, come scritto in diversi paper del calibro di "Nails in older adults", dove le unghie delle persone mature vengono descritte, spesso, come opache, pallide o affette da decolorazioni dovute, tra le altre cose, all'alterazione della composizione chimica delle stesse, dovute a una ridotto calo dei livelli di calcio e ferro. I cambi di colore dell'unghia possono essere anche frutto dell'ispessimento dei canali vascolari collegati alle unghie, che col tempo porta a un cambio di colore e una degenerazione dell'elasticità complessiva dell'unghia e della mano.

