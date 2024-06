Come eliminare le rughe profonde del viso?

Eliminare le rughe profonde del viso , non è una missione impossibile: basta seguire alcuni consigli, non dimenticare le buone pratiche e conoscere i trattamenti giusti. Infatti, anche se è vero che dovremmo anche cominciare ad amare i segni che il tempo lascia sulla nostra pelle , è altrettanto giusto desiderare un viso più disteso, tonico e luminoso.

Come vi accennavamo, il modo migliore per ringiovanire il nostro viso è una sana combinazione di saperi, buone pratiche e trattamenti corretti, attentamente calibrati in base al tipo di pelle e all'età. In generale, specie se il nostro volto è già abbondantemente segnato dalle rughe, bisognerebbe:

Come togliere le rughe dal viso senza chirurgia?

Se i metodi naturali non bastano (o se comunque non vi sembrano sufficienti), potete optare per dei trattamenti estetici. Anche se alcuni possono essere effettuati nei saloni di bellezza si tratta prevalentemente di procedure di medicina estetica, per cui è fondamentale essere seguite da un medico specializzato in ogni fase, dal consulto all'esecuzione del trattamento. I trattamenti in questione sono:

Esclusa l'ossigenoterapia, che si svolge sfruttando fruttando un flusso di ossigeno allo stato gassoso che viene direzionato sulla pelle del viso, tenete presente che gli altri trattamenti sono mediamente invasivi perché prevedono l'utilizzo di micro aghi per inoculare specifiche sostanze.

Nel caso di biorivitalizzazione e biostimolazione si tratta prevalentemente di acido ialuronico, mentre per quanto riguarda il filler la molecola principale può variare in base a quanto stabilito dal medico e in base all'area trattata.

