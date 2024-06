Come eliminare l'effetto unto ai capelli?

Come togliere l'unto dei capelli? Avere un'alimentazione sana, usare prodotti di hair care adatti per il proprio tipo di capelli, usare rimedi sebo normalizzanti e consultare uno specialista sono i modi migliori per combattere l'effetto unto ai capelli, specie se lo notiamo anche subito dopo lo shampoo. C'è però da sottolineare che la prima cosa da fare è rilevare le cause: solo conoscendo i motivi per cui la nostra chioma si appesantisce riusciremo a ottenere dei validi risultati.

Usare prodotti sebo normalizzanti. Per togliere definitivamente l'unto dai capelli, la prima cosa da fare è ricordarsi che le buone abitudini sono le nostre principali alleate. Si parte dalla dieta, che deve essere sana e non deve comprendere alcuni cibi (i già citati alimenti ad alto contenuto di grassi saturi, carni grasse, latticini interi, zuccheri raffinati e alimenti ad alto indice glicemico), per poi proseguire con la detersione. In questa fase è essenziale scegliere prodotti che siano formulati ad hoc per la propria chioma. Un altro consiglio è quello di eseguire la doppia detersione, che consiste in un primo lavaggio usando uno shampoo oleoso e in un secondo con un prodotto schiumogeno. Sì, può sembrare strano usare un prodotto oleoso su capelli unti, ma in realtà questa tipologia di shampoo si lega al sebo e lo rimuove più facilmente, senza aggredire la cute, facilitando poi l'applicazione del detergente schiumogeno. In fase di lavaggio, poi, il balsamo andrebbe usato ogni volta e in una quantità minima, applicandolo solo sulle lunghezze per non ingrassare ulteriormente la cute. Passando all'hair care, non sono da dimenticare la maschera per capelli da fare una volta a settimana e sempre selezionando il prodotto in base al proprio tipo di capelli, e lo scrub, che esfolia il cuoio capelluto (come vedremo tra poco). Infine, previo consulto da un tricologo, si può optare per l'uso di prodotti sebo normalizzanti che non alterino la natura della chioma. Tutti i prodotti vanno risciacquati bene e senza superare i tempi di posa.