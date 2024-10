Come far sparire il codice a barre sulle labbra? Eliminare il classico effetto "codice a barre" sulle labbra è possibile e non richiede procedure troppo invasive. Esistono diversi metodi per farlo: da una costante beauty routine ai filler all'acido ialuronico, passando per rimedi transitori e ottici che rimpolpano le labbra, come l'applicazione del corretto makeup.

Cosa è il codice a barre sulle labbra? Andiamo però per ordine, spiegando cos'è a conti fatti questo inestetismo: si tratta di rughe e solchi sulle labbra, a volte anche profondi, che appaiono perpendicolarmente al contorno della bocca e richiamano proprio il "disegno" del codice a barre. Non è niente di anomalo: con l'avanzare dell'età, infatti, il nostro corpo produce meno collagene appaiono le prime rughe e più si va avanti, più i segni del tempo diventano più evidenti. Così come sulla fronte e sul contorno occhi, anche le labbra sono interessate da questo fenomeno, che può essere più difficile da contrastare in questa zona.

Perché viene il codice a barre sulle labbra? Invecchiamento;

Disidratazione;

Fumo;

Esposizione al sole. Oltre al fattore invecchiamento, e la conseguente minor produzione di collagene, una delle cause principali di questo fastidioso inestetismo è la disidratazione, spesso aggravata anche dall'abitudine del fumo o da una esposizione al sole scorretta, senza uso di protezione solare specifica per questa zona così delicata. Con il passare degli anni, infatti, la capacità della pelle di trattenere l'acqua cala sensibilmente, causando un assottigliamento della cute e alla perdita di volume e struttura, e di conseguenza, la comparsa di queste rughe inestetiche. Per approfondire: Labbra: beauty routine contro l'invecchiamento

Che trattamenti eliminano il codice a barre sulle labbra? Il trattamento più efficace per eliminare le rughe a codice a barre sulle labbra è il filler. Si tratta di una procedura poco invasiva, praticata a livello ambulatoriale senza anestesia o convalescenza, che prevede delle microiniezioni a base di acido ialuronico che vanno a idratare la pelle in profondità, restituendo al tessuto cutaneo tono, compattezza ed elasticità. Praticate in punti strategici, queste iniezioni aiutano ad attenuare notevolmente l'aspetto a codice a barre; tuttavia, per risultati duraturi nel tempo è necessario ripetere la seduta almeno una volta all'anno, oltre che mantenere abitudini di vita sane. Per approfondire: Filler all'acido ialuronico: cosa sono, risultati, effetti collaterali