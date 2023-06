Come difendere la pelle dai raggi solari durante l'estate? Quando arriva l'estate una delle principali preoccupazioni, se parliamo di pelle, è quella di difenderci dai raggi solari per prevenire la comparsa di rughe e macchie. Sia che ci esponiamo al sole, andando al mare, in piscina, nei parchi o in montagna, o semplicemente camminando per andare a lavoro, è importante fare attenzione a proteggerci dai danni dei raggi UVA e UVB. Come? Ci sono tanti accorgimenti da seguire. In questo articolo vi proponiamo i consigli di un'esperta, Martina Bindi, estetista specializzata in antiage olistico con esperienza trentennale. Fondatrice del metodo "Bella senza Trucco", un progetto globale che unisce benessere psico-fisico e bellezza.

Qual è la prima regola per proteggere la pelle dai raggi solari? La prima regola per proteggerci dai raggi solari durante i mesi estivi è quella di preservare la pelle. Infatti quando i raggi UV diventano molto più intensi e le temperature si alzano, la pelle sintetizza più cheratina. Cos'è la cheratina? La cheratina è la proteina di superficie della nostra cute che viene, a volte, erroneamente definita un ammasso di cellule morte. Ormai tantissimi studi e letteratura scientifica ci mostrano invece quanto queste cellule superficiali, utilissime anche se prive di nucleo, siano fondamentali soprattutto per difenderci dai raggi solari. Infatti, la cheratina forma una barriera nei confronti dei raggi UV ed è capace di filtrare, come se fosse un vero e proprio filtro fisico, i raggi solari UV, ben oltre il 70%.

Il ruolo del sebo Altra strategia messa in atto dalla cute, che è importante preservare è un aumento, o meglio una variazione della fluidità del nostro sebo. Infatti il sebo deve essere distribuito in modo omogeneo sulla superficie cutanea perché è ricco di due antiossidanti preziosissimi, lo squalene e i tocoferoli, cioè la vitamina E. Questo non vuol dire che dobbiamo andare in giro con la pelle unta o lucida. Semplicemente dobbiamo far sì che la pelle sia in uno stato ottimale di salute, affinché la secrezione sebacea sia sufficiente per difenderci dai raggi solari, ma senza mai recare un disagio, quindi un'eccessiva untuosità. Stessa cosa per lo spessore della cute: possiamo infatti rimodulare la cheratina. Facendo sì che solo l'eccesso di cheratina venga in qualche modo rimodulato, senza mai indebolire la cute in superficie. Per questo non vanno utilizzati esfolianti o peeling chimici da marzo fino a la fine dell'estate.

E i filtri solari? Quali preferire? Parlando di come proteggere la pelle durante i mesi estivi, non possiamo fare a meno di parlare dei filtri solari. Come specificato dalle linee guida europee, è importante, quando l'indice UV arriva a tre o supera i tre, applicare il solare se trascorriamo del tempo all'aperto. Oltre a proteggere in modo adeguato la nostra cute dai raggi solari con cappellino, occhiali, indumenti foto protettivi, perché non esiste uno schermo solare, quindi una protezione solare, capace di isolare completamente la nostra cute.

Quali sono le caratteristiche che un buon solare deve avere? Innanzitutto deve avere una sinergia di filtri solari ad ampio spettro che deve essere specificata sulla confezione. Perciò deve proteggere nei confronti dei raggi UVB e dei raggi UVA. Al tempo stesso deve essere foto stabile, cioè non deve alterarsi durante l'esposizione, perché alcuni filtri possono alterare la loro capacità protettiva. Ad esempio applichiamo una crema solare protezione 50 e dopo pochissimo perde di stabilità, quindi avremo una protezione che in alcune zone del viso è ancora una protezione alta, in altre invece no. Altra caratteristica è la non foto tossicità. Infatti, come dimostrato nella storia cosmetica, ed è per questo che alcuni filtri sono stati rimossi, e quindi non si possono più utilizzare, c'era una reazione fototossica, vale a dire che alcuni filtri chimici durante l'esposizione solare interagivano con le nostre cellule in modo anomalo e fuori controllo. Se oltre a una sinergia di filtri solari che ha tutte queste caratteristiche, scegliamo una formula che ha in sé anche alcuni attivi specifici per completare l'azione protettiva nei confronti dei raggi solari, ecco che allora stiamo facendo davvero una grande cosa.

Gli attivi che dovrebbe avere un buon solare Una crema solare efficace dovrebbe avere degli attivi a una giusta concentrazione, per contrastare il fotoinvecchiamento e i danni che i raggi solari fanno alle nostre cellule, come ad esempio Helioguard 365 e/o SunActin. SunActin: è un attivo derivato dal Girasole combinato con la Vitamina E naturale in nano emulsione. Inibisce la produzione delle Metalloproteasi e potenzia l'azione dei filtri solari, mentre neutralizza lo stress ossidativo provocato dai radicali liberi foto indotti. Helioguard 365: è un attivo derivata dall'alga rossa Porphyra umbilicalis, quest'ultima contiene naturalmente filtri UVA. Protegge dall'invecchiamento precoce, contrastando la formazione delle rughe provocate dai raggi UVA. Ciascuno dei due attivi dovrebbe essere presente al 2%.