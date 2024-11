Come si fa a dare luce allo sguardo? Dare luce allo sguardo non è un'impresa impossibile: basta seguire alcune buone norme di skincare, ricordarsi che l'idratazione è e resta sempre essenziale e sì, anche scegliere il make up giusto. Tutte cose che aiutano anche quando stiamo attraversando un periodo particolarmente faticoso.

Come fare per dare luce al viso? Combattere la disidratazione;

Tenere una corretta alimentazione;

Dormire abbastanza. Partiamo da quelle che sono delle sane abitudini generali che illuminano non solo lo sguardo ma tutto il volto, combattendo i segni tipici del viso stanco. Come abbiamo detto è fondamentale l'idratazione: bere molta acqua e aiutarsi con tisane, infusi e decotti rende la pelle del viso, compresa quella del contorno occhi, più luminosa, contrastando anche l'insorgenza di borse e occhiaie. Anche la corretta alimentazione fa la differenza: mangiare cibi sani permette, fra le tante cose, di assumere le vitamine necessarie per una pelle luminosa, mentre al contrario eccedere con cibi malsani o alcol può contribuire a rendere lo sguardo più stanco e spento. Infine, è essenziale dormire dormire il numero di ore giuste ogni notte (almeno 7). Il corretto sonno di bellezza permette di avere uno sguardo riposato fin dal risveglio. Ricordiamo inoltre che non si dovrebbero passare troppe ore consecutive davanti agli schermi di pc e smartphone. La luce blu che emanano, infatti, stressa e affatica incredibilmente gli occhi e oltre a rappresentare un pericolo per la salute rende lo sguardo decisamente più spento.

Come rendere lo sguardo più luminoso? Conoscere il proprio tipo di pelle;

Fare skincare al mattino e alla sera;

Coniugare la skincare a massaggi e ginnastica facciale. Andiamo adesso all'altrettanto fondamentale routine di skincare. Per farla bene occorre conoscere il proprio tipo di pelle (grassa, secca, mista, sensibile, matura) e tenere anche a mente che nulla è scolpito nella pietra. Infatti, con l'età o per via di fattori esterni il tipo di pelle può cambiare, dunque ciclicamente è bene osservarla per capire se abbiamo bisogno di cambiare i nostri prodotti o integrarne di nuovi. Va poi ricordato che l'appuntamento con la skincare deve essere fisso sia al mattino che alla sera, usando prodotti ad hoc più leggeri il giorno e più nutrienti la notte. Infine, per stimolare il microcircolo e rendere la pelle più luminosa, non dovremmo scordare l'importanza di fare dei massaggi, che per altro danno una spinta alla produzione di collagene, e di dedicare un po' di tempo alla ginnastica facciale, che rende la pelle (compresa quella del contorno occhi) più tonica ed elastica. Per approfondire: Consigli per una pelle luminosa: quali sono le regole della glowing skincare?

Come dare luce agli occhi? Applicare creme ad hoc;

Indossare la protezione solare;

Selezionare i prodotti giusti per il contorno occhi. Andando ancor più nel dettaglio della skincare (e non solo), va ricordato che tutta l'area perioculare è sensibile, dunque per una corretta cura degli occhi che illumini lo sguardo e lo ringiovanisca, occorre avere gli strumenti giusti. Si va dalle creme, che devono avere una texture delicata e una formulazione non aggressiva, alla protezione solare. La protezione solare deve essere adatta a quest'area del viso e va picchettata con attenzione. Inoltre, va indossata ogni giorno, anche nelle giornate apparentemente senza sole. Infine, vanno scelti tutti i prodotti giusti: sieri, stick e patch, per esempio, ma anche i corretti alleati per il make up.

Come dare luce allo sguardo con il trucco? Applicare una buona crema che faccia da base;

Usare il correttore giusto;

Sfruttare i principi dell'armocromia. Andiamo adesso al make up, alleato imprescindibile per dare luce allo sguardo. La prima cosa da sapere è che, per non creare zone d'ombra, la prima cosa da fare è applicare una crema base (o un primer) che permetta di stendere bene i prodotti. La crema, infatti, rende la zona idratata e impedisce che il prodotto si sedimenti nelle pieghe. Dopodiché, si deve usare il correttore giusto tenendo presente che il modo in cui lo si stende può rivelarsi determinante per dare luce allo sguardo, soprattutto in presenza di borse e occhiaie. Queste ultime possono essere di diversi colori e il correttore va scelto di conseguenza, seguendo la regola dei colori complementari, che consente di neutralizzarle otticamente. Se virano al bluastro il correttore giusto è quello aranciato, mentre se tendono al violaceo meglio usarne uno giallo. Una volta preparata la pelle è sufficiente applicare poco prodotto e solo sopra la parte scura, sfumandolo con un pennellino, una beauty blender o con le dita. In caso di borse il correttore idoneo è quello aranciato, da mettere solo sul rigonfiamento e senza spingersi troppo verso l'esterno. Per dare luce allo sguardo poi, un segreto è quello di applicare un po' di correttore chiaro e luminoso sempre sotto l'occhio ma partendo dal centro e sfumando verso l'esterno. Dopo aver applicato il correttore si può poi passare a usare gli ombretti basandosi sui principi dell'armocromia make up: scegliere i colori in palette accenderà subito lo sguardo. Per approfondire: Armocromia make up per sembrare più giovani: è possibile?

Che make up usare per dare luce allo sguardo? Come dicevamo, oltre al correttore, occorre anche saper usare con maestria ombretti e altri prodotti di make up. Tenendo sempre conto che la già citata armocromia è un'ottima alleata di bellezza, in linea di massima per illuminare gli occhi gli ombretti devono essere chiari. Perfetti quelli burro, ma anche i rosa chiari, champagne o grigio ghiaccio, meglio se opachi, da stendere su tutta la palpebra fissa, sfumandoli leggermente verso quella mobile. Dopo aver completato questa operazione, si può picchiettare un secondo ombretto. Quest'ultimo deve essere dello stesso colore o di una sfumatura simile, ma è essenziale che sia luminoso o glitter e che venga applicato solo al centro della palpebra o nell'angolo interno dell'occhio. Ad ogni movimento la luce che colpirà la zona contribuirà ad irradiare lo sguardo. Via libera ovviamente al mascara ma solo sulle ciglia superiori, ancor meglio se marrone invece che nero. Applicarlo anche in quelle inferiori infatti rischierebbe di chiudere lo sguardo e farlo sembrare più cupo.