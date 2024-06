Come curare mani e unghie in estate quando fa caldo?

Unghie in estate: quali sono i migliori segreti di benessere? Vengono spesso definite un biglietto da visita e in un certo senso è una delle parti del corpo che prima vengono notate in ambiente professionale o quando ci si presenta: prendersi cura delle proprie mani e delle unghie, non è solo questione di smalto e manicure. Con l'arrivo dell'estate poi, le temperature che si alzano, il sudore e la disidratazione possono modificarne l'aspetto ma con qualche attenzione in più, prendersene cura non è complicato. Prima di proseguire e scoprire tutto su questo tema, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere sempre aggiornate su tutte le novità di bellezza, estetica, benessere e cosmetica.

Come curare le mani d'estate? Non solo in vista delle vacanze, prendersi cura delle proprie mani nei mesi più caldi aiuta a sentirsi meglio con se stesse e più sicure di sé; stringere le mani non vi metterà a disagio e con una manicure in linea con la vostra stagione cromatica avrete un passo in più. Ma quali sono gli step? Eccoli: Hand care quotidiana;

Manicure regolare;

Nail care. Tutto parte con una cura quotidiana, piccole mosse da fare ogni giorno a partire dall'igiene fino all'idratazione. Si passa poi ad una manicure regolare, che cambierà leggermente rispetto all'inverno con prodotti altamente idratanti e allo stesso tempo con texture leggera. Un aspetto importante èproteggersi con un SPF adeguato. Pianificare una manicure regolare con ritocchi periodici è di grande aiuto, in alternativa ci si può far aiutare da una onicotecnica professionista con appuntamenti ogni due settimane o ogni mese.

Cura delle mani: quali sono i gesti di hand care quotidiani? Oltre alla manicure periodica, ci sono alcuni gesti da prendere in considerazione nella propria beauty routine quotidiana che possono fare la differenza: Pulizia e asciugatura accurate;

Limatura delle unghie;

Applicazione di creme idratanti;

Applicazione di oli per unghie e per cuticole. Partiamo ribadendo l'importanza dell'idratazione: proprio come per qualsiasi altra parte del corpo, anche le mani possono essere soggette a disidratazione e aggressione esterna da fattori come il caldo e l'umidità. Applicare una crema ad hoc, avendo cura di massaggiarla attentamente facendola assorbire migliora persino il microcircolo, aiutando a gestire il gonfiore localizzato tipico della stagione. In aggiunta, nutrire unghie e cuticole applicando oli naturali migliora notevolmente l'aspetto e soprattutto le aiuta a mantenersi più forti. In estate, il contatto con l'acqua è maggiore: nessun problema, chiaramente, purché vengano utilizzati detergenti delicati sulla pelle. Abbiate però cura di asciugare sempre con grande cura, così da evitare indebolimenti o eventuali malattie delle unghie causati dai ristagni di umidità.

Manicure: quando farla d'estate? Nel periodo estivo, prendersi cura delle proprie mani è ancora più importante. Tra gli aspetti da non sottovalutare c'è l'attenzione alla frequenza della manicure, soprattutto se si frequentano piscine, spazi outdoor e mare. Non si tratta solo di una questione di smalto sbeccato e di inestetismi, ma anche di un gesto di cura per la pelle. Pianificare una manicure regolare aiuta a rallentare l'invecchiamento delle mani e a proteggerle sia dai raggi solari sempre più aggressivi che dagli sbalzi di temperatura. Naturalmente è anche importante tenere conto della propria età: le mani a 50 anni avranno bisogno di più cure e attenzioni delle mani di chi ha 20 e richiederanno probabilmente anche degli step intermedi tra una manicure e l'altra, con massaggi e trattamenti idratanti ottimi per non seccare la pelle d'estate. Per approfondire: Manicure consigliata a ogni età

Quali sono i passaggi della nail care estiva? Sole, caldo, mare e piscina, dunque, possono mettere in difficoltà le nostre mani: un'aggressione esterna da parte dei raggi UV può causare una disidratazione, la formazione di macchie e persino l'invecchiamento precoce. Ma non è tutto qui, perché anche le unghie subiscono dei danni, ed è per questo che dovremmo prenderci cura di loro ricordandoci di non saltare mai nessuna di queste fasi: Idratazione;

Protezione solare;

Cuticole curate;

Non tagliare le unghie. Ancora una volta torna l'idratazione: in commercio esistono creme e oli ad hoc, prodotti pensati proprio per essere applicati sulle unghie e intorno a loro, spesso a base di olio di Jojoba. Attenzione poi all'esposizione solare: quando applichiamo la crema cerchiamo di insistere leggermente anche sulle unghie, eliminando i residui che possono accumularsi sotto ma al contempo distribuendo su tutto il letto ungueale. Chiaramente è bene poi trattare le cuticole, avendo cura di non tagliarle ma solo di spingerle indietro e soprattutto applicando appositi oli per nutrirle. Dimentichiamoci poi l'uso della forbicina. Le unghie non vanno mai tagliate e men che meno questa azione andrebbe fatta d'estate, quando le mani sono già messe a dura prova dalle temperatura e dall'umidità: se vogliamo accorciare, limiamo. Ultimo consiglio? Facciamo ancora più attenzione all'igiene: complice l'applicazione di creme e le tante ore all'aperto, sotto le lunghezze delle unghie si potrebbe accumulare molta più polvere o sporco, che vanno rimossi usando appositi strumenti e spazzole. Per approfondire: Unghie: le verità e i falsi miti

Come farsi le unghie d'estate? Molto dipende dalla propria personalità e ad influenzare la scelta delle unghie in estate ci sono ovviamente i trend visti in passerella. Quello che possiamo consigliarvi però, è di prendere in esame la vostra mano. Tutto parte da lunghezza e forma. In particolare, ci sono alcune forme delle unghie che sono perfette per la stagione calda e fanno sembrare le mani più giovani, tra cui: Ovali : sono tra le più versatili, valorizzano in modo particolare le mani piccole e le dita affusolate e accumulano meno sporco sotto le lunghezze;

: sono tra le più versatili, valorizzano in modo particolare le mani piccole e le dita affusolate e accumulano meno sporco sotto le lunghezze; Rotonde : danno modo di giocare con varie lunghezze, sono ordinate e perfetta anche per chi fa molte attività all'aperto perché hanno un bell'effetto estetico anche se vengono mantenute corte;

: danno modo di giocare con varie lunghezze, sono ordinate e perfetta anche per chi fa molte attività all'aperto perché hanno un bell'effetto estetico anche se vengono mantenute corte; A mandorla: sono eleganti, minimal e danno modo di valorizzare le mani facendole sembrare più lunghe e affusolate. Riguardo invece alla scelta dello smalto in linea di massima si consiglia l'utilizzo di smalto semipermanente o tradizionale, passando ad una ricostruzione unghie solo quando davvero necessario. Per approfondire: I rimedi per combattere l'invecchiamento delle mani