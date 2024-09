Con lil cambio stagione e in particolare dopo lo stress a cui il corpo è sottoposto in estate, è possibile notare un indebolimento delle nostre unghie in autunno. Un problema che ha diverse cause e che si può risolvere prendendosi cura della parte attraverso l'alimentazione, con l'applicazione di oli e maschere ad hoc, evitando di mettere lo smalto e, se necessario, aggiungendo qualche integratore, sempre e solo sotto consiglio medico.

Complice l'abbassamento delle temperature e i cambiamenti tipici stagionali e che interessano anche il corpo, è possibile che le unghie in autunno risultino più deboli . Un problema che può nascere dallo stress subito durante la stagione estiva ma anche dalla maggior vasocostrizione a cui si è sottoposti, ovvero a un restringimento dei vasi sanguigni e una riduzione del flusso di sangue verso le estremità del corpo, tra cui anche le unghie. Questo processo può agire contro il benessere della parte, impattando sull'apporto di nutrienti essenziali alle unghie (come vitamine e sali minerali) e che gli sono necessari per rimanere sane e forti.

In linea generale, quando le unghie in autunno tendono a sfaldarsi, è perché mancano specifiche vitamine come la vitamina A, la B6 e la vitamina E. Ma anche alcuni minerali essenziali per il benessere della parte come rame, selenio, ferro e zinco.

Infine, altra vitamina da non sottovalutare per donare benessere alle unghie in autunno è la vitamina C . E questo per il suo grande potere antiossidante e per la sua capacità di far innalzare le barriere del sistema immunitario. Ottime fonti di vitamina C sono le verdure, come cavoli, broccoli e gli agrumi.

Se si parla di vitamine importanti per le unghie in autunno e di cui non dovremmo mai essere carenti senza dubbio la vitamina A svolge un'importantissima funzione antiossidante ma anche un'azione protettiva. Una vitamina che è contenuta nella frutta e verdura di colore rosso, arancione e giallo.

Infine, è possibile aggiungere alla dieta degli integratori specifici per proteggere e rafforzare le unghie . Prodotti da assumere solo dopo essersi consultati con il proprio medico, a base di vitamina C, vitamina E, biotina, amminoacidi e minerali.

Stessa cosa vale per gli smalti, che possono essere applicati ma in formulazioni in grado di preservare la flessibilità dell'unghia, proteggendola, nutrendola e agendo per fortificarla.

Anche applicare sulla parte dei prodotti indurenti per unghie è un passaggio fondamentale per il benessere della parte, da usare solo sull'estremità dell'unghia in modo da proteggerla dalla rottura.

Altro tassello da non sottovalutare se si vogliono avere delle unghie sane e forti, è l' idratazione . Bere tanta acqua è fondamentale per curare le unghie in autunno e ripristinarne il corretto equilibrio. Spesso, infatti, le unghie deboli dipendono proprio dalla mancanza di un'idratazione adeguata. Bere almeno due litri di acqua al giorno è un buon modo da mantenere il corpo e le unghie ben idratate e sane.

Se le u nghie in autunno risultano deboli e tendono a sfaldarsi, è importante agire per aiutarle a ritrovare il loro naturale benessere e forza, e lo si può fare in primis attraverso l' alimentazione . Una dieta pro benessere delle unghie, infatti, deve essere integrata con alimenti come le carote, le lenticchie, la zucca, mandorle, yogurt, uova, avocado, albicocche, tutte fonti di vitamina A, vitamina E, biotina, zinco e rame.

Come nutrire le unghie in modo naturale?

Allo stesso tempo, poi, è possibile agire in modo mirato per la salute delle unghie in autunno anche in modo naturale, realizzando degli impacchi o delle maschere a base di olio di oliva e succo di limone. L'olio di oliva, infatti, è un ingrediente ottimo per preservare la bellezza e la salute delle unghie. Il rimedio naturale migliore e più efficace per donargli forza e per nutrirle, aiutando la parte a ritrovare il suo benessere naturale.

Per eseguire degli impacchi fai da te dovrete semplicemente immergere le dita delle mani in un composto di olio di oliva e succo di limone, e massaggiare la parte delicatamente, aiutando le unghie ad assorbire la maschera e a nutrirsi in profondità, garantendogli forza, benessere e bellezza.

Se ciò che ti abbiamo detto ti è risultato utile, ti consigliamo anche di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità di bellezza, estetica, benessere e cosmetica.