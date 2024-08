Come curare i capelli grigi in estate?

Come proteggere i capelli grigi in estate? I capelli grigi in estate richiedono qualche accorgimento in più per poter risplendere, mantenersi nutriti e folti. Il segreto sta nell'applicazione del filtro solare, dei prodotti idratanti giusti ed evitare che sale e cloro rimangano troppo tempo a contatto con il cuoio capelluto. Alimentazione e trattamenti di bellezza sono altrettanto importanti.

Come idratare i capelli grigi durante la stagione calda? Scegliere solo shampoo delicati dalla texture morbida , pensati per i capelli bianchi. Molte formulazioni hanno proprietà chiarificanti o tonalizzanti, e non contengono solfati e tensioattivi.

Applica la protezione solare per capelli con SPF alto, un latte solare cremoso che protegge la struttura del capello bianco, più fragile e prona a ingiallire, affinché non si bruci sotto i raggi solari.

Scegli un balsamo dedicato specificamente al tuo tipo di capello. Anche se il capello bianco naturale può avere esigenze nuove (trasformazioni spesso causate dalla menopausa), dovrai trovare prodotti in grado di soddisfare le esigenze di capelli grassi, capelli secchi o misti (cute unta e punte stoppose, per esempio).

Applica settimanalmente maschere nutrienti. Fatti consigliare dal parrucchiere di fiducia o dal dermatologo specializzato in tricologia se sei in dubbio su quali ingredienti scegliere, o se le maschere che usi ti lasciano i capelli setosi ma appesantiti. Ricorda che i tempi di posa sono fondamentali per non sprecare prodotto e, soprattutto, per ottenere il risultato desiderato. Non tutti sanno che una buona parte dei capelli che perdiamo d'autunno è dovuta alla scarsa protezione che abbiamo riservato alla chioma d'estate, sotto al sole. Idratazione, nutrimento e soprattutto protezione solare giocano un ruolo di primaria importanza nella tutela del bianco, e nella struttura forte del capello. Le maschere si applicano, come il balsamo, solo sulle lunghezze del capello. Lo shampoo invece dev'essere massaggiato con una spazzola in silicone morbido o con i polpastrelli sulla cute, in maniera da detergerla. Per approfondire: Come idratare i capelli?

Come far brillare i capelli grigi sotto il sole? Il capello bianco ha bisogno di mantenersi tonalizzato per risplendere. Scegliamo shampoo antigiallo (di colore viola, di solito). Il capello bianco, o silver, è uno spettacolo che sempre più giovani cercano di imitare. Le donne mature che scelgono di sfoggiare il loro bianco naturale sono consapevoli anche di doverlo proteggere. Sole, alimentazione e genetica possono infatti contribuire a far ingrigire il capello bianco perla, rendendolo meno lucente e luminoso. Esistono alcuni shampoo dedicati, a base di carbone e ACV, che possono mantenere candidi i capelli e purificare, senza aggressioni, il cuoio capelluto. L'obiettivo di questi shampoo è non solo eliminare il sebo in eccesso e l'olio, ma nutrire il capello in profondità. Chi ha una chioma platino o biondo freddo dovrebbe scegliere prodotti neutralizzanti, disponibili in commercio specialmente presso i centri dedicati. In linea generale, che si tratti di bianco naturale o bianco decolorato, è importante preservare dall'effetto ottone scegliendo shampoo contro il giallo e detergenti naturali e biocompatibili. Molto spesso, i capelli bianchi tendono a ingiallire a causa dell'accumulo di prodotti, dei metalli e dello styling a caldo. Ecco perché è importante farsi consigliare prodotti eccellenti e di alta qualità. Per approfondire: Cosa portare in spiaggia: i must have per pelle e capelli

Come ravvivare il grigio in estate? Il grigio dei capelli, specialmente in estate, tende ad essere particolarmente suscettibile ai danni del sole. Di conseguenza è fondamentale integrare alla propria routine di shampoo e balsamo anche le maschere riparatrici, da scegliere non solo sulla base del tipo di capelli, ma anche pensate per alleviare stress e rinfrescare la cute. L'obiettivo è dare lucentezza, idratare ma senza appesantire con ingredienti come collagene, ma anche antiossidanti di vario genere, pensati per ricostruire la struttura interna del capello. Un altro fattore importante è l'equilibrio del cuoio capelluto. La fibra capillare è tutt'uno con la sua attaccatura, e più sono sani, più il capello ha possibilità di crescere spesso, forte e senza spezzarsi. Ottimi gli ingredienti come i ceramidi o il tè verde, ma anche il rosmarino, la biotina e il tea tree che rinfrescano e promuovono la ricrescita del capello.